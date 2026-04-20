Žáci Základní školy Choryně zvítězili se svým dokumentem v soutěži Iniciativa

Žáci Základní školy Choryně na Vsetínsku zvítězili se svým projektem Sedm životů – jeden domov v celostátní soutěži Iniciativa. Zpovídali seniory ve své obci a o jejich životních příbězích natočili dokumentární film. Soutěž pořádá Centrum pro demokratické učení, chorynští školáci zvítězili v 15. ročníku soutěže. Do letošního ročníku se zapojilo 53 projektů z celé republiky, deset jich postoupilo do finále v Praze, sdělila dnes ČTK režisérka Marta Santovjáková Gerlíková, která ve škole učí mediální výchovu.
Projekt choryňských žáků vznikal celý školní rok. Žáci si rozdělili role, připravovali otázky, učili se vést rozhovory, natáčeli, fotografovali i stříhali, a to pod vedením Santovjákové Gerlíkové. "Děti dokázaly naslouchat a pracovaly naplno. Zaujala je například témata druhé světové války nebo historie obce a místní školy. Když narazily na silné příběhy, dokázaly u nich zůstat a citlivě je zpracovat," uvedla ředitelka školy a vedoucí projektu Blanka Palátová.
Žáci pátého ročníku si každý rok vybírají globální téma, na kterém pracují po celý rok. "Měli více návrhů, ale nakonec si hlasováním zvolili právě seniory. Už dříve se věnovali svým prarodičům a toto téma je velmi oslovilo," uvedla Palátová.
"Původně jsme plánovali oslovit deset nejstarších obyvatel obce, nakonec vznikla ?šťastná sedmička ? příběhů choryňských občanů starších osmdesáti let," uvedl žák Dalibor Skýpala.
Dokument se promítal v choryňské knihovně za účasti pamětníků i jejich rodin. Výtěžek z promítání šel na podporu zdraví seniorů v Africe. Žáci před finále absolvovali odborné workshopy zaměřené na tvorbu videa a prezentačních dovedností. Naučili se nejen projekt vytvořit, ale také jej obhájit před publikem. "Zvládli to opravdu skvěle. Vítězství pro nás bylo velkým a milým překvapením," uvedla Palátová.