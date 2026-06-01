Začínající filmaři se na zlínském festivalu ucházeli o podporu projektů

O podporu Nadačního fondu Filmtalent Zlín se dnes na zlínském filmovém festivalu ucházeli začínající filmaři a studenti. Šlo o takzvaný pitching, při kterém režiséři či producenti prezentovali svá díla. Tvůrci letos přihlásili 114 projektů, řekla dnes ČTK umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Před porotou se dnes prezentovalo deset autorů, každý z nich žádal o podporu 100.000 korun.
Uspělo všech deset, mimo pitching dostalo podporu dalších 18 projektů. Jde o animované i hrané snímky, také dokumenty. Fond rozdělil celkem 2,2 milionu korun. Nadační fond rozděluje peníze, které na festivalu tradičně získává při aukci umělecky ztvárněných filmových klapek. Nedělní dražba vynesla 4,3 milionu korun.
"Podporu získali studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pražské FAMU a UMPRUM, písecké FAMO i Vysoké školy múzických umení v Bratislavě. Porota se letos rozhodla udělit také mimořádnou podporu ve výši 140.000 korun. Získal ji student Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Filip Dobeš za projekt animovaného filmu Tanglebus. Porotu zaujal především kvalitním zpracováním," uvedla mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.
Nadační fond podpořil od roku 1998 téměř 500 audiovizuálních a výtvarných projektů. "Projekty, které podporujeme, nejsou marná investice, protože každoročně máme mnoho úspěchů na zahraničních festivalech, jako je třeba Berlinale, Cannes nebo Benátky. V letošním roce jsme měli také sedm nominací na Českého lva, takže si myslím, že jsou to dobře vynaložené finanční prostředky, které získáváme od dražitelů filmových klapek," uvedla Pášmová.
Před porotci se o podporu ucházely například tvůrkyně snímku Amazonka o dívce s ADHD donucené jet na skautský tábor, která není schopná se zařadit a je ve sporu s hlavním vedoucím. Studentky FAMO Písek představily připravovaný snímek Horečné snění o třech sourozencích, kteří se musí vyrovnat s konfliktem rodičů. O peníze z fondu žádaly i tvůrkyně krátkometrážního hraného filmu pro děti Měla jsem duhovou kuličku. Svůj animovaný projekt Kam vlaštovky nelétají představili tvůrci z FAMU. Studenti zlínské univerzity prezentovali snímek Léta léta, který je o táborovém vedoucím, který se musí smířit s koncem tábora.