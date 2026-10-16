Zahájení druhého kola senátních voleb ve Zlíně provázela menší volební účast

Při otevření volebních místností ve Zlíně byl dnes ve druhém kole senátních voleb podstatně menší zájem voličů než před týdnem, kdy bylo první kolo současně s komunálními volbami. Před týdnem čekala u jednoho z okrsků v centru Zlína desítka lidí ještě před otevřením volební místnosti a v prvních minutách přišly desítky lidí, dnes šlo spíše o jednotlivce, zjistila ČTK. Volební účast je však v druhém kole senátních voleb tradičně nižší než v prvním. V obvodu 78 Zlín v minulých senátních volbách v prvním kole hlasovalo 43,63 procenta voličů, ve druhém 17,08 procenta. Před týdnem přišlo volit v prvním kole 45,49 procenta voličů.
Ve zlínském obvodu postoupili do druhého kola obhajující senátor Tomáš Goláň (ODS), který je kandidátem koalice Hlas Zlínska, již tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a odborník na krizovou komunikaci a bývalý tiskový mluvčí Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivo Mitáček (za STAN).
Senátní volby se konají ve Zlínském kraji také v obvodu číslo 81, který zahrnuje jižní část Uherskohradišťska a východní část Hodonínska. V prvním kole bylo šest kandidátů, k volbám přišlo 46,75 procenta voličů. Do druhého kola postoupil obhajující senátor Josef Bazala (KDU-ČSL), který získal 47,81 procenta hlasů. Druhý byl zdravotnický záchranář Jiří Vašica (za ANO), který dostal 28,34 procenta hlasů. Před šesti lety se druhého kola voleb zúčastnilo 21,85 procenta voličů. V prvním, do kterého se zapojilo pět kandidátů, hlasovalo 37,69 procenta voličů.
Dnes jsou volební místnosti otevřeny do 22:00, v sobotu od 08:00 do 14:00.