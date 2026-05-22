Zahradnice do června vysadí v Květné zahradě v Kroměříži desítky tisíc letniček

Zahradnice v těchto dnech v Květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 památkou zapsanou na seznamu UNESCO, vysazují letničky. S výsadbou začaly v první polovině května, hotovo by měly mít do konce června. V ornamentálních záhonech znovu pokvete mezi 50.000 až 60.000 letniček, řekl dnes ČTK zahradní architekt Pavel Novák.
Výsadba letniček začala v zahradě, která patří k nejvýznamnějším zahradním dílům v České republice a je výjimečná i v evropském měřítku, o několik dní dříve než obvykle. Stalo se tak ještě před takzvanými zmrzlými muži, což je období od 12. do 14. května, kdy slaví svátky Pankrác, Servác a Bonifác. "Trošku jsme to riskli na místech, kde si to můžeme dovolit. Standardně na výsadbách pracuje čtyři až pět dam," řekl Novák.
Návštěvníci budou moci rostliny obdivovat na Čestném dvoře, před vstupem do Květné zahrady a především na Janákově parteru před kolonádou, kde jich bude asi 40.000. V záhonech pokvete sedm druhů letniček, mezi nimi begónie, aksamitníky nebo petúnie. Zdobit je bude například také okrasné zelí. Návštěvníci se znovu mohou těšit na široké barevné spektrum květin. "Ony se barvy hodně často opakují. U letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou a zelí je takové růžovo-zelené," uvedl zahradní architekt.
S výsevy letniček v pěstitelském skleníku začínají pracovnice zahrady v lednu. Následuje přesazování rostlinek z výsevů do květináčků. Mezitím je zahradnice ošetřují postřiky proti škůdcům a hnojí. Ještě předtím, než letničky mohou vysadit venku, musejí vyrašit živé plůtky z buxusu, které ornamentální záhony ohraničují. Pracovníci zahrady pak plůtky stříhají a tvarují, vymetají listí, ryjí a uhrabávají zeminu a hnojí záhony. U kolonády také musejí nainstalovat kapénkovou závlahu.
Zahradníky v uplynulých dnech zaměstnal i přesun teplomilných rostlin, které zimovaly ve Velkém skleníku Květné zahrady. Jejich letní stanoviště je na Čestném dvoře, tedy hned za vstupem do areálu. Lidé si tam pod širým nebem mohou prohlédnout například palmy, magnolie, juky nebo araukárie. Prázdný skleník poslouží podle kastelána Zdeňka Nováka v příštích měsících k pořádání koncertů a dalších akcí. "Musíme mít Velký skleník nachystaný jako koncertní sál pro 100 hudebníků, 400 návštěvníků, a to včetně židlí a včetně pódia," řekl Novák.
Myšlenka na založení Květné zahrady vzešla v 17. století od biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Zahajovací práce řídil italský architekt Filiberto Luchese, po jeho smrti se úkolu zhostil Giovanni Pietro Tencalla. V dalších staletích byla zahrada několikrát upravována. Loni ji podle památkářů navštívilo 87.902 lidí, letos zatím podle kastelána přes 25.000.