Zahraničí dobrovolníci začali v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov

Šest dobrovolníků ze zahraničí dnes začalo v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden, řekl dnes ČTK a Českému rozhlasu referent odboru kultury holešovského městského úřadu Jan Machala. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě.
Zatímco loni se na každoroční akci sjelo deset dobrovolníků ze zahraničí, letos je jich o čtyři méně. "Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně. A potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky," řekl Machala. Dobrovolníci odstraňují také keře, které na některých místech po obvodu hřbitova poškozují ploty a prorůstají do sousedních zahrad.
Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Brigádníci do města přijíždějí na takzvané pracovní kempy, které organizuje nezisková organizace INEX ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov. Letos s úklidem a údržbou hřbitova pomáhá například třiadvacetiletá studentka učitelství v mateřské škole Carmen Andrea Torres Lezamaová z Mexika. Zajímá ji židovská kultura. "Před několika měsíci jsem se dozvěděla o České republice a myslím, že je to krásné místo. Lidé jsou tady velmi vstřícní," řekla dobrovolnice.
Spolu s ní se do úklidu zapojila i šestadvacetiletá Španělka Aitana Lozano Mirandová, která pracuje jako učitelka angličtiny. Dobrovolnické práci se věnuje delší dobu. Také ona do České republiky přijela poprvé. "Myslím, že je to dobrá příležitost být tady a také se věnovat dobrovolnictví, protože je to něco, co mě opravdu baví. A možná se naučím i něco z vašeho jazyka. Samozřejmě mě zajímá i židovská kultura a tradice," uvedla žena.
Dobrovolníci budou v Holešově pracovat do 25. července. V tomto týdnu je čeká především práce na hřbitově, v příštím týdnu se zapojí do pořádání festivalu židovské kultury Ha-Makom. Při pobytu se seznámí i s holešovskými památkami, plánují také vyrazit na několik výletů do okolí.
Židovská komunita v Holešově prokazatelně existovala od 15. století. V polovině 19. století ve městě žilo přibližně 1700 Židů. Za druhé světové války komunitu vyvraždili nacisté. V Holešově po sobě zanechala několik kulturních památek, nejvýznamnější jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a židovský hřbitov s více než 2000 náhrobky.