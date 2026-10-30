Zájem o prevenci při akci Movember v Uherskohradišťské nemocnici roste

V Uherskohradišťské nemocnici v posledních letech roste zájem o preventivní vyšetření při listopadové akci Movember, která upozorňuje na prevenci nádorových onemocnění u mužů, zejména karcinomu prostaty a varlat. V prvním ročníku v roce 2017 přišlo 815 mužů, loni jich bylo rekordních 2551, sdělila ČTK mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová. Nemocnice se letos k akci připojí desátým rokem, muži si budou moci od 2. do 30. listopadu nechat bez doporučení lékaře a předchozího objednání vyšetřit hladinu prostatického antigenu PSA.
"Vyšetření spočívá v odběru krve ze žíly, ze kterého laboratoř stanoví hladinu prostatického antigenu PSA. Výsledek může upozornit na změny, které si zaslouží další pozornost. Zvýšená hodnota sama o sobě neznamená nádorové onemocnění, je však důvodem k posouzení výsledku lékařem a případnému dalšímu urologickému vyšetření," uvedla mluvčí.
Důležitá je také kontrola hodnot v čase, protože se mohou změnit i za poměrně krátké období, aniž by muž pozoroval zásadní potíže. "U některých mužů jsme v předchozích letech opakovaně naměřili normální hodnoty, které se ovšem při posledním odběru změnily. To nám názorně ukazuje, jak důležité je sledovat vývoj hodnot v čase," uvedla primářka oddělení klinické biochemie Uherskohradišťské nemocnice Bronislava Rozhonová.
Letos mohou muži přijít do vestibulu před tělocvičnou v budově B, vždy mezi 07:00 a 14:00. Vyšetření včetně odběru stojí symbolických 100 korun, uvedla mluvčí. Součástí Movemberu je i běžecká výzva Vyběhni v Movemberu s UHN.
Na důležitost prevence upozorňuje a do Movemberu se zapojuje i Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně. "Zásadní je, že časné stadium rakoviny prostaty obvykle nezpůsobuje žádné obtíže. Čekat například na problémy s močením nebo jiné příznaky proto není vhodná strategie. Mužům bych doporučil chodit pravidelně na preventivní prohlídky, znát svou rodinnou anamnézu a nepřehlížet jakékoliv zdravotní změny," uvedl primář urologického oddělení KNTB Martin Kučera.
Výskyt karcinomu prostaty výrazně roste po padesátém roce života, nejvyšší je přibližně kolem 70 let. Každoročně je v Česku onemocnění diagnostikováno u tisíců mužů. Včasný záchyt významně ovlivňuje možnosti léčby. Rakovina varlat se týká především mladších mužů, důležité je pravidelné samovyšetření varlat. "Pokud muž objeví nový útvar, zvětšení varlete, změnu jeho tvaru či konzistence nebo jinou přetrvávající změnu, neměl by návštěvu praktického lékaře nebo urologa lékaře odkládat," uvedl Kučera. V KNTB loni diagnostikovali s karcinomem prostaty a nádorového onemocnění varlat 434 mužů.