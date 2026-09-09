Zájem o ubytování na kolejích zlínské univerzity převyšuje nabídku

Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) převyšuje nabídku. V pořadníku zůstalo přibližně 350 zájemců o ubytování, řekla dnes ČTK mluvčí školy Petra Svěráková. Podobně tomu bylo loni. Univerzita pro letošní akademický rok navýšila ubytovací kapacitu o 30 lůžek, nabízí jich téměř 1200. Univerzita má zhruba 9500 studentů.
Univerzita nabízí ubytování ve vlastních budovách i v nájemních prostorách. "Podařilo se nám navýšit ubytovací kapacitu v objektu Max32 o dalších 30 lůžek, která pomohou alespoň částečně reagovat na dlouhodobě vysoký zájem studentů o ubytování," uvedla Svěráková.
Koleje jsou od konce července plně obsazené. "Aktuálně evidujeme v pořadníku přibližně 350 zájemců o ubytování. Pokud některý ze studentů již přidělené ubytování zruší, uvolněná místa průběžně obsazujeme právě zájemci z pořadníku," uvedla mluvčí. Ceny ubytování se proti minulému roku nezměnily, jsou od 4200 korun do 7470 korun podle místa a poskytovaných služeb.
Na koleji Antonínova vzniká byt pro studenty s pohybovým omezením, na schodišti u vstupu do budovy také přibyl výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu. V budově U12 se dokončuje nová odpočinková místnost pro studenty. Univerzita také připravuje projekt na stavbu další budovy kolejí.