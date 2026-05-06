Zájemci se letos opět mohou plavit lodí po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic

Obyvatelé Kroměříže i návštěvníci města se také v letošní turistické sezoně mohou plavit po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic na Kroměřížsku a zpět. Od příštího měsíce jim to opět umožní dvanáctimístná loď Bruno. V tiskové zprávě to dnes uvedla Petra Čubová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
"Od června loď pravidelně vyplouvá ve středu v 15:00 a o víkendech nejčastěji v 10:00, přičemž s ohledem na velký zájem bývají přidávány i další plavby, například kolem poledne nebo v odpoledních hodinách. V období letních prázdnin je provoz rozšířen také o úterní a čtvrteční plavby v 15:00," uvedla Čubová. V září se bude možné nalodit ve středu v 15:00 a o víkendech v 10:00.
Loď vyplouvá od mola na Erbenově nábřeží. Cesta z Kroměříže do Kvasic a zpět je dlouhá přibližně 18 kilometrů a trvá zhruba dvě hodiny. Dospělí zaplatí 270 korun, děti mají snížené jízdné. Jízdenky si lze zakoupit na webu, případně přímo na místě, pokud není naplněna kapacita. "Zájem bývá velký, proto operativně přidáváme další termíny. Aktuální nabídku plaveb lze jednoduše ověřit a rezervovat on-line," uvedl provozovatel plavby Jiří Kučera.
Loď Bruno si také lze pronajmout celou, například pro rodinné oslavy, školní výlety nebo firemní akce. Rezervace je možná telefonicky na čísle 775 645 964, kde lidé získají také další informace o plavbě. Zájemci si mohou půjčit i motorový člun pro šest lidí. K jeho řízení není zapotřebí speciální průkaz. Půjčit si jej může člověk starší 18 let.