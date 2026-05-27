Zájemcům se znovu otevřou menší památkové objekty na jihovýchodě Moravy

Zájemci budou moci znovu navštívit menší památkové objekty a muzea na jihovýchodě Moravy. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné, případně je nutné se na jejich prohlídku domluvit s předstihem. Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí se uskuteční podvanácté. O víkendu 6. a 7. června se do něj zapojí 63 objektů, sdělila ČTK Lenka Kučerová z pořádajícího Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.
Mezi zúčastněnými objekty jsou hospodářské usedlosti, chalupy, mlýny nebo soukromá muzea. Lidé do nich budou moci zavítat po oba dny mezi 09:00 až 17:00. Loni bylo otevřeno 60 objektů, předloni 59. "Mnohé památkové domky a malé expozice zůstávají mimo hlavní turistické trasy, přesto ukrývají jedinečné příběhy a atmosféru tradičního Slovácka. Chceme lidem ukázat, že i tato menší místa stojí za návštěvu," uvedl uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS), který je i předsedou správní rady Regionu Slovácko.
Sedm objektů se letos k akci připojí poprvé. "Návštěvníci se mohou nově podívat do malých muzeí v obcích Lovčice, Ratíškovice nebo Vacenovice, Hotařské búdy ve Strážnici, domku ve Velké nad Veličkou, expozice vinařství a vinohradnictví v Mikulčicích nebo do Salaše Travičná s muzeem oskoruší ve Tvarožné Lhotě," uvedla Kučerová.
Tradiční lidovou architekturu mohou lidé poznat například v Šumicích, Ostrožské Lhotě, Kunovicích nebo Topolné. Otevřeno budou mít i ekoskanzen Janúšova usedlost v Žítkové nebo Skanzen Rochus v Uherském Hradišti, který letos slaví deset let od svého otevření. V památkových domcích návštěvníci uvidí zemědělské nástroje, vybavení domácností, kuchyňské i náboženské předměty. Dozvědí se tak více o tom, jak lidé v regionu dříve žili a pracovali.
"Návštěvníci si mohou připomenout také významné osobnosti regionu, například v Komni nebo Nivnici, které jsou, společně s Uherským Brodem, označovány za možná rodiště Jana Amose Komenského," doplnil Blaha.
Na některých místech je o víkendu mimo komentovanou prohlídku připraven také doprovodný program. Při příležitosti akce posedmé vznikla i turistická vizitka. První ročník Víkendu památkových domků se uskutečnil v roce 2015, od té doby se každoročně opakuje o prvním červnovém víkendu. Výjimku pořadatelé udělali pouze v roce 2021 kvůli pandemii, kdy termín posunuli. Podrobnosti jsou k dispozici na webu organizátorů.