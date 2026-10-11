Subjekty, které tvoří současné vedení radnice v Kroměříži, podepsaly dnes memorandum o koaliční spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodly se na něm hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. ČTK to sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Starostou zřejmě zůstane Tomáš Opatrný (ANO), který dnes ČTK řekl, že koaliční smlouva by měla být připravená do několika týdnů.
V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít vznikající koalice 16 zastupitelů. Jak si koaliční partneři rozdělí křesla ve vedení města, ještě není jasné. "Personálie jsou v jednání, ale ještě je nemáme definitivně uzavřené, tak to bych ještě nechtěl prozrazovat. Nicméně jako vítězné hnutí ANO a já jako lídr kandidátky počítáme s tím, že bych měl usilovat o pozici starosty města. A toto, když bylo v rámci i těch jednání s koaličními partnery předneseno, tak na tomto je shoda," řekl Opatrný.
S předchozí spoluprací v koalici je spokojený. "Beru to tak, že to je i vzkaz od voličů, že chtějí, aby tato koalice pokračovala dál. Proto jsme se dohodli na tomto rámci dál pokračovat,“ řekl starosta. "Zisk 16 mandátů pro koaliční strany vnímám jako ocenění naší dosavadní práce na radnici, ale také jako velký závazek vůči občanům do dalších let. Uděláme maximum pro to, abychom jejich očekávání nezklamali," uvedl dále Opatrný.
Signatáři memoranda budou nadále jednat o koaliční smlouvě a o programových prioritách. "Při přípravě společného programu budou hledat shodu zejména v oblasti odpovědného hospodaření, investic a údržby městského majetku, dopravy a parkování, bydlení, školství, sociálních služeb, bezpečnosti, kultury, sportu a péče o veřejná prostranství. Součástí jednání bude také rozvoj místních částí, ochrana historického dědictví a otevřená komunikace města s občany. Konkrétní závazky a jejich priority budou stanoveny v koaliční smlouvě a společném programovém dokumentu," uvedl Vondrášek.
ANO ve skončených komunálních volbách v Kroměříži získalo osm mandátů. Druhou příčku obsadil subjekt Hlas pro Kroměříž s pěti zastupiteli. Po třech křeslech mají Zdravé Kroměřížsko, seskupení KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí a První volba pro Kroměříž a místní části. Dva mandáty získali Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti a OK občané Kroměříže. Jedno křeslo obsadí hnutí KM26, v němž jsou zastoupeni i někteří členové SOCDEM.
Po minulých volbách v roce 2022 utvořilo koalici na kroměřížské radnice ANO, KDU-ČSL a nezávislí, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS, OK občané Kroměříže a Zdravé Kroměřížsko. Držela 17 z 27 křesel. Po letošním odchodu Zdravého Kroměřížska do opozice jich měla 16. Zdravé Kroměřížsko sice mělo dva mandáty, tehdejší ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková však toto politické uskupení opustila a v koalici zůstala.