Základní ScioŠkola Zlín otevřela nové sídlo, děti mají i takzvanou zašívárnu

Základní ScioŠkola Zlín dnes otevřela své nové sídlo. Přestěhovala se do zrekonstruovaných prostor na sídlišti Jižní Svahy, které byly nevyužívané, dříve v nich byla i prodejna potravin. Rekonstrukce stála 16 milionů korun a trvala deset měsíců. Z předchozích prostor se škola stěhovala kvůli končící nájemní smlouvě, řekl dnes novinářům člen vedení zlínské ScioŠkoly Jakub Boháč.
"Byli jsme v prostorách základní školy v Mostní ulici a měli jsme nájemní smlouvu vždycky jenom na rok. Byla to nějaká nejistota i vůči rodičům, dětem i zaměstnancům. Hledali jsme nový prostor, kde budeme mít možnost pronájmu na déle a hlavně, kde ten prostor bude více vyhovovat potřebám, které máme," uvedl Boháč. V novém sídle školy ocenil zejména otevřený prostor.
Ve škole nejsou klasické oddělené třídy, ale otevřený prostor s různými zákoutími, k dispozici jsou stoly, pohovky či sezení na zemi. Nechybí místo na hraní divadla, místnost s hudebními nástroji, cvičební kout s boxovacím pytlem, klidová místnost zvaná zašívárna, bistro i pracovní zóna pro rodiče.
Zachovaná je prosklená výloha, která propojuje dění ve škole se životem na ulici. "Nejsme uzavřená instituce za plotem. Propojení s venkovním světem skrze výlohu na úrovni chodníku je pro nás klíčové. Chceme být součástí místního života a zároveň nabízet rodičům zázemí, které v běžných školách nenajdou," uvedla členka vedení školy Katarína Prevendarčíková.
ScioŠkolu navštěvuje 45 žáků ze Zlína a okolí, kapacita nových prostor počítá s možným růstem na 80 dětí. Děti se ve škole učí samy rozhodovat, škola jim pomáhá objevovat jejich silné stránky. Klade důraz na to, aby děti převzaly odpovědnost za svá rozhodnutí, vzdělávání i to, jak se zapojí do světa kolem sebe. Scioškola je ve Zlíně od roku 2019, na začátku v ní bylo kolem 30 dětí. Učitelů, takzvaných průvodců, je šest, celkově je tým s pedagogy i dalším zázemím desetičlenný. Školné na soukromé škole je 67.000 korun ročně, platí se deset měsíců.
V krajském městě zřizuje 13 základních škol město, jsou tam také další soukromé školy, například Orbis, Jinotaj, Montessori či Waldorfská škola Jasan. "Myslím, že procento rodičů tady ve Zlínském kraji, které se zajímá o alternativu nebo nějaké inovace, je pořád stejné. Ale konkrétně u nás je ten zájem rozhodně větší s tím, jak jsme změnili prostory, jsme v dostupnějším místě a jsme v pěkných moderních prostorách, které nám umožňují dělat to, co chceme," uvedl Boháč. Škola se stěhovala v lednu.