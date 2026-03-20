Základní škola Dřevnická ve Zlíně otevře specializovanou matematickou třídu

Základní škola Dřevnická ve Zlíně po deseti letech opět otevře specializovanou matematickou třídu pro žáky na druhém stupni. Umožní žákům věnovat se intenzivněji matematice, fyzice, chemii a přírodopisu, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer. Půjde o jedinou školu ve Zlíně, která matematickou třídu nabídne, řekla ČTK náměstkyně primátora Martina Hladíková (ODS). Jedna městská základní škola je zaměřená na výuku IT, další by v nadcházejících letech měla nabízet rozšířenou výuku angličtiny.
Nová matematická třída pro žáky šesté třídy je určená nejen pro žáky školy, ale také pro děti z dalších škol ve Zlíně a okolí. Třída se otevře letos v září. Výběrové řízení bude 20. května 2026 formou testu matematických dovedností. Přihlášky mohou rodiče podávat do 10. května osobně, e-mailem, poštou či elektronicky přes formulář dostupný na webu školy.
"Znovuotevření matematické třídy přináší moderní styl výuky, který staví na objevování, pokusech a práci s reálnými situacemi. Žáci budou pozorovat přírodní jevy, vytvářet hypotézy a provádět experimenty, aby svět poznávali aktivně a v souvislostech. Tento způsob vzdělávání rozvíjí logické myšlení, tvořivost i schopnost spolupráce a zároveň děti připravuje na budoucí studium na víceletých gymnáziích či technicky zaměřených středních školách. Škola staví na badatelsky orientované výuce a praktických činnostech, které jsou dnes standardem kvalitního přírodovědného vzdělávání," uvedl ředitel školy Pavel Dlouhý. Škola je také zapojená do projektu, který zavádí využívání virtuální reality ve výuce.
Ve škole vznikne přírodovědná laboratoř, počítá se s modernizací tří odborných učeben i pořízením vybavení pro digitální vzdělávání. Škola připravila novou strategii rozvoje, která zahrnuje úpravu vzdělávacího programu, školení pedagogů a zavádění digitálních technologií a měřicích přístrojů do výuky.
Město coby zřizovatel školy projekt podpořilo částkou 3,8 milionu korun. "Investice do otevření matematické třídy navazuje na dlouhodobou strategii města zaměřenou na podporu kvalitního vzdělávání v matematice, přírodních vědách a technologiích. Zajištění moderního školního vybavení a rozšiřování nabídky vzdělávacích programů patří mezi klíčové nástroje, jak tuto strategii naplňovat," uvedla Hladíková.