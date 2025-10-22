Kariérní kompas. Osmáci chtějí podnikat, o společenské směry nemají zájem

Petr Skácel
  9:12aktualizováno  9:12
Když se žáků v osmé třídě zeptali, jakou práci by chtěli dělat, nejčastější odpověď byla: založit firmu či vést pracovní tým. Z výsledků unikátního projektu Kariérní kompas také vyplynulo, že každé sedmé dítě má výborné předpoklady pro rozvoj podnikavosti. Naopak nejmenší zájem je o umělecké a společenské směry.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Pouze jedna dívka nahlas vyslovila přání stát se influencerkou a jít do marketingu. Většinu dětí umění netáhne, což je rozdíl oproti národnímu průměru,“ uvedl Aleš Velísek ze společnosti Recruitment Factory, která výzkum zajišťovala. Nízká obliba sociálních profesí, jako učitelství či zdravotnictví, je podle něj varováním pro celý kraj, kde už nyní pracovníci v těchto oborech chybějí.

Zmíněný projekt je součástí balíku aktivit, který organizuje Zlínský kraj pod hlavičkou Centra kariérového poradenství. Do diagnostického testování se zapojilo 2 599 osmáků z okresů Zlín a Kroměříž. Cílem bylo zjistit, jaké mají děti představy o své budoucí profesi, a zároveň pomoci těm nerozhodnutým vybrat si střední školu.

Co mi jde a kam na střední? Osmáci ve Zlíně budou hledat silné stránky

Výsledky ukázaly, že každý čtvrtý žák nemá představu, čemu by se chtěl věnovat. „Právě tito školáci mají možnost díky ročnímu předstihu a opakovanému testování nabrat směr, a to díky cílené práci kariérních poradců,“ řekl Velísek.

Děti jsou šikovné na techniku

Kariérové poradenství se v regionu rozjelo loni a letos pokračuje. Vedení kraje má na něj pozitivní odezvu od žáků, rodičů, škol i zapojených firem.

„Žák a jeho rodiče dostávají v osmé třídě do ruky konkrétní zprávu, která popisuje, jak je zaměřen, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a kam by se měl ve svém kariérním životě ubírat, aby to bylo v souladu s jeho osobnostním nastavením,“ uvedla krajská radní Jindra Mikuláštíková. Podle toho se pak organizují exkurze do podniků a zařízení.

Experti poradí žákům s výběrem školy. Kraj rozšíří kariérové poradenství

Experti zapojení do projektu už mají v ruce konkrétní data. Ukazují například, že tvrzení „děti nechtějí pracovat rukama“ je mýtus. Téměř 22 procent žáků ve Zlínském kraji má ve srovnání se zbytkem země nadprůměrné předpoklady pro řemesla, techniku či přírodní vědy. Jedná se o typ lidí, kteří pracují rádi manuálně, věnují se řemeslům a často se jim líbí technika.

„Zájem dětí ale často brzdí mylné přesvědčení, že řemeslníci si nevydělají, a proto si zvolí jiný obor. Přitom realita je opačná. Nedostatek řemeslníků žene jejich mzdy nahoru,“ připomněl Velísek.

Hned pětina osmáků má také nadprůměrné předpoklady pro polytechnické vzdělávání. „To je pro vysoce průmyslový Zlínský kraj dobrou zprávou z hlediska budoucí poptávky po oborech typu seřizovač CNC,“ zdůraznil expert.

Strojírenství mladé lidi neláká. Zlínský kraj i firmy chtějí situaci zlepšit

Podle odborníků je největším úkolem pracovat s motivací žáků a vysvětlovat jim i rodičům, jaká bude budoucí poptávka po těchto pozicích. Mnoho z nich totiž nevěří, že se uživí třeba řemeslem, a i když na něj mají předpoklady, jdou na jiný typ školy.

„Žáci i rodiče chtějí hlavně vědět, zda má obor perspektivu. Pokud jim to ukážeme na datech, dokážou změnit názor,“ upozornil Velísek.

„Žáci se při výběru školy většinou rozhodují podle její dostupnosti, pod vlivem rodiny a svých vrstevníků,“ konstatovala Mikuláštíková. „Vysoce motivovaní žáci jsou ale ochotni do školy dojíždět, což se týká především uměleckých škol a škol jedinečných, jako je policejní a veterinární střední škola nebo sportovní gymnázium.“

Jak najít úzkostlivé školáky

Kariérní kompas zkoumal i duševní pohodu žáků. Ukázalo se, že 16 procent z nich má vysokou míru úzkostlivosti. Tito školáci bývají citlivější na kritiku a snadněji propadají obavám. Jejich potíže přitom nejsou na první pohled patrné a učitelé o nich mnohdy nevědí.

„Učitelé měli vytipovány své ‚úzkostlivé favority‘, ale ti, kteří to potřebovali reálně nejvíce, se často neprojevovali vůbec. Dobré či průměrné studijní výsledky u žáků bez známek viditelného problémového chování si pak pochopitelně nedokázali spojit s tím, že tito žáci trpí vysokou mírou stresu a úzkostlivostí,“ sdělil Velísek.

Známky nejsou měřítkem úspěchu, říká ředitel prestižního zlínského gymnázia

Právě vysoce úzkostlivé děti pomohla aplikace identifikovat. Práce na zlepšení jejich duševního zdraví je už potom na výchovných poradcích, školních psycholozích a hlavně rodičích.

Důležitá je vytrvalost a vášeň

Projekt sledoval také tzv. grit, což je označení pro vytrvalost a vášeň pro dosažení cílů. Silná houževnatost je spojena s vyšším vzděláním, příjmem i pocitem štěstí.

„U dětí to předpovídá dlouhodobý úspěch,“ zmínil Velísek. „Děti s vyšší mírou mají tendenci dokončovat náročné projekty, i když čelí překážkám, což je významný faktor při plánování středoškolského a později třeba vysokoškolského studia,“ dodal.

Hned 26 procent žáků má však velmi nízké hodnoty, často se vzdávají při prvních neúspěších a mají sklony přeskakovat mezi zájmy. „Proto jsme se při práci s kroměřížskými osmáky soustředili na oblasti, které je baví, jejich osobnost a motivaci,“ upozornil Velísek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Odborníci budou na Karvinsku pomáhat mladým lidem s psychickými obtížemi

Na Karvinsku začne od ledna fungovat nová služba zaměřená na pomoc dětem a mladým lidem s psychickými obtížemi. Centrum duševního zdraví vznikne pod organizací...

22. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...

22. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:13

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla. Ochotnický spolek ze Všeminy na Zlínsku v ní zachraňuje premiéru své adaptace detektivky Vražda na...

22. října 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Dny severu 2025: technologické inovace i respekt k přírodě

22. října 2025  11:49

Studenec dokončil opravu sokolovny za 34 mil. Kč, v Pacově skončí práce v únoru

Studenec na Třebíčsku dokončil opravu sokolovny z roku 1930. Investoval do ní s přispěním dotace přes 34 milionů korun. Musel si ale ještě vzít úvěr, splácet...

22. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

U horské služby v Jeseníkách vrcholí přípravy na zimu, dokončuje značení

Členové jesenické horské služby dokončují přípravy na zimní sezonu. V těchto dnech dodělávají údržbu strojů či opravu tyčového značení, které v zimě usnadňuje...

22. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:45

Zaplatí i škody způsobené vodou z kaktusu. Direct začíná nabízet nové pojištění majetku

22. října 2025  11:22

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha znovu uslyší ozvěnu vlaků z Těšnova. Nepropásněte audiovizuální iluzi

Muzeum Prahy dnes představí venkovní audiovizuální instalaci na místě zaniklého nádraží Praha-Těšnov. Na bezmála 12 metrů vysokou konstrukci s poloprůsvitnými látkami se bude promítat digitálně...

22. října 2025  5:15,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.