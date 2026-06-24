Zámek Holešov nabídne kostýmované prohlídky i projížďky historickým kočárem

Návštěvníky zámku v Holešově na Kroměřížsku v pondělí 6. července, kdy je státní svátek, provedou průvodci v dobových kostýmech. V nedalekém muzeu kovářství uvidí práci kováře a v zámecké zahradě by měly být připraveny projížďky v historickém kočáře, sdělila dnes ČTK Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov.
Speciální prohlídky zámku se na Den upálení mistra Jana Husa uskuteční v 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 a 15:30. "Historickými interiéry provedou návštěvníky průvodci v dobových kostýmech," uvedla Podhajská.
Ve stejný den se lidé prostřednictvím jedné vstupenky podívají i do Malého muzea kovářství Holešov. Prohlídky s průvodcem začnou v 10:15, 11:00, 11:45, 13:15, 14:30 a 15:15. "Otevřena bude také dílna, ve které od 12:00 do 16:00 předvede kovář základní kovářské úkony. Veřejnost se může zapojit a za poplatek si práci vyzkoušet. V ceně tohoto malého workshopu bude špekáček. Lidé si ho mohou opéct na ohništi před kovárnou," uvedla Podhajská.
V případě příznivého počasí budou od 13:00 do 16:00 na programu navíc projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou. Cenu za svezení si zájemci dohodnou s kočím Karlem Loučkou.
Původně renesanční zámek byl postaven v 16. století. Za třicetileté války jej v roce 1643 vypálili Švédové. Poničený zámek pak koupil Jan hrabě z Rottalu, který si objednal jeho přestavbu v duchu raného baroka. Poslední výraznější stavební změny na zámku spadají do poloviny 19. století. Od roku 2005 je vlastníkem památky město, postupně ji opravuje. Loni si holešovský zámek a výstavy v jeho interiérech prohlédlo zhruba 20.000 návštěvníků.