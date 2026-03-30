Zámek Lešná u Val. Meziříčí zahájí letošní sezonu 1. dubna, chystá Velikonoce

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku zahájí sezonu 1. dubna. První akcí budou oblíbené Velikonoce na zámku, které se uskuteční v sobotu 4. dubna. ČTK to dnes sdělil Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko, které zámek spravuje.
Zámek v Lešné vznikl přestavbou vodní tvrze v 16. století. Zámecký park má rozlohu přes sedm hektarů a odborníci ho hodnotí jako jeden z nejcennějších na Moravě. "Dalším velkým lákadlem lešenského zámku je prohlídkový okruh zdejšími historickými interiéry s cennou barokní podlahou, unikátním malovaným stropem i původním nábytkem, k jehož skvostům patří bohatě intarzovaný barokní sekretář," uvedl Koňařík.
Návštěvníci si mohou prohlédnout stálé expozice Pocta Kinským a Bankovky z celého světa či historickou školní třídu. Pro děti je k dispozici zámecká herna. Na zámku se konají různé akce, k vyhledávaným patří květnová Květinová slavnost či Lovecké slavnosti na začátku června.
Velikonoce na zámku nabídnou v sobotu program s lidovými zvyky, tvořením a zábavou. "Zájemci si budou moci uplést vlastní pomlázku, namalovat velikonoční vajíčko nebo vyrobit něco na památku ve tvůrčích dílnách. Součástí budou i ukázky tradičních řemesel, výstava kraslic ze sbírek muzea či komentované prohlídky jarně nazdobených interiérů. Pohodovou atmosféru doladí živá zvířátka z Veselé farmy Vojtěcha Molka, veselé písničky valašského gajdoše i bohaté občerstvení od místních dobrovolných hasičů a dalších prodejců," uvedl Koňařík. Akce začne v 10:00, potrvá do 17:00.