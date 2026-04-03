Zámek Lešná v areálu zlínské zoo připravil prohlídky Velikonoce u Seilernů

Zámek Lešná v areálu zlínské zoologické zahrady na sváteční dny připravil prohlídky Velikonoce u Seilernů. V interiérech zámku je květinová výzdoba doplněná vajíčky, pomlázkami a dalšími velikonočními dekoracemi. Návštěvníci se dozvědí nejen o původu Velikonoc a významu jednotlivých dní, ale také to, jak Velikonoce slavili Seilernové, poslední hraběcí majitelé zámku Lešná. ČTK to dnes řekla mluvčí zahrady Romana Mikešová.
"Svátky u nich byly velmi silně v duchu víry, protože byli hluboce věřící a v tom duchu se nesla celá oslava Velikonoc. Ale byly tam i takové výjimky, že třeba právě o Velikonocích mohly hraběcí děti mlsat, jinak pamlsky nebyly úplně dovoleny. Dokonce mohlo i služebnictvo vymrskat celou hraběcí rodinu," uvedla Mikešová.
Prohlídky připomínají také původ Velikonoc, jak se určuje jejich termín i význam jednotlivých dnů. Návštěvníci mohou rovněž zkusit poznat různé druhy vajíček. Velikonoční prohlídky zámku potrvají do pondělí, začínají každý den v 10:00, poslední prohlídka je v 16:00.
Také vhledem ke slunečnému počasí zavítalo dnes do zoo mnoho návštěvníků. "Areál rozzářily tisíce květů narcisů, tulipánů a modřenců, rozkvetly také bílé a fialové magnolie, růžové sakury nebo zlatý déšť," uvedla Mikešová. "Sloní stádo si již užívá rozlehlý travnatý výběh, těšit se můžete na rodinu jaguárů, nového samce tygra ussurijského, mláďata klokanů, mravenečníků velkých nebo chvostanů v tropické hale. Velkým magnetem je stále záchranné a chovné centrum pro lvy," uvedla mluvčí.
Zahrada kvůli očekávané vysoké návštěvnosti posílila organizaci dopravy a parkování. K zoo jezdí i vozidla městské hromadné dopravy s větší kapacitou. "Současně jsme s Technickými službami města Zlína vytipovali dvě parkoviště ve Zlíně, parkoviště Velké kino a parkoviště Gahurova, kde bude možné během Velikonoc bezplatně zaparkovat a následně pro přesun do zoo využít linky MHD. Pro velikonoční návštěvu tak určitě doporučujeme zvážit možnost využití veřejné dopravy," uvedla Mikešová.
Zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve Zlínském kraji. Loni do ní přišlo přes 800.000 návštěvníků.