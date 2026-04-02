Zámek v Buchlovicích opět zahájil sezonu s místnostmi vyzdobenými tulipány

Zámek v Buchlovicích na Uherskohradišťsku dnes tradičně zahájil sezonu s místnostmi vyzdobenými řezanými tulipány. Desítky druhů tulipánů mohou návštěvníci obdivovat v zámeckých interiérech, které jsou součástí prohlídkové trasy, i v sale terreně. Zámek krášlí přibližně 2500 květů, řekl ČTK kastelán Jan Binder.
Tulipány na výstavu se každý rok nakupují na nizozemské burze. Náklady se podle kastelána pohybují mezi 60.000 a 70.000 korunami. "Podle období, kdy jsou Velikonoce, tak máme i jinou nabídku tulipánů. Takže každý rok tady můžou návštěvníci vidět jinou škálu tulipánů," řekl Binder.
V 17 místnostech a sálech, kterými lidé procházejí s průvodcem, jsou květinová aranžmá z tulipánů. Se zahradníky z Buchlovic se na jejich tvorbě podíleli pracovníci Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. V sale terreně si zájemci mohou prohlédnout další aranžmá, která symbolizují probouzející se přírodu, a také jednotlivé druhy tulipánů ve vázách a s popisky. "Máme tady 47 druhů tulipánů," uvedl kastelán.
Se dvěma kamarádkami si dnes tulipány v Buchlovicích prohlédla Zdenka Peterková z Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Výstavu už jednou navštívila. Tentokrát ji zaujal především růžovo-bílý tulipán odrůdy Hawaii. "Je zajímavý svými třásněmi. Vypadá to jako závoj," řekla ČTK návštěvnice.
Zmínky o tulipánech se poprvé objevily v perské literatuře v devátém století. Když v 15. století Persii ovládli Turci, postupně se staly oblíbenou zahradní rostlinou. Do Evropy se tulipány dostaly na počátku 16. století přes italské přístavy, koncem století se objevily v nizozemských zahradách. V první polovině 17. století byly luxusním zbožím. "Jedna cibulka tulipánu se tehdy vyměnila i za dům na náměstí," uvedl Binder.
Později však nabídka převýšila poptávku. "Ti, co pořád čekali, že půjde cena nahoru, potom byli velice překvapeni a zkrachovali. Příkladem byl barokní malíř Rembrandt, který nakoupil na burze několik tulipánů a čekal, že vydělá velké množství peněz. Ale bohužel cena tulipánů spadla, dostal se do velkých finančních problémů a umírá v chudobě," řekl kastelán.
Oblibu si podle něj v baroku získaly například žíhané tulipány. Ani ty na výstavě v Buchlovicích nechybí, stejně jako tulipány s květy připomínajícími pivoňky nebo papouščí zobáčky. Zájemci se jimi budou moci na pokochat do pondělí 6. dubna. Výstava je otevřena denně od 09:00 do 17:00.
Kromě tulipánů se návštěvníci buchlovického zámku letos mohou těšit i na červencovou výstavu růží. Od května by měla být otevřena výstava fuchsií, zámecká sbírka obsahuje zhruba 1250 jejich odrůd.
Zámek v Buchlovicích nechal ve stylu italské barokní vily postavit na začátku 18. století Jan Dětřich Petřvaldský. Zámecký komplex tvoří dva objekty. Součástí areálu je také rozsáhlý anglický park se vzácnými dřevinami. Posledními šlechtickými majiteli zámku byli do roku 1945 Berchtoldové. Loni na něj zavítalo 72.970 návštěvníků.