Zámek v Holešově ukončil sezonu, návštěvnost byla podobná jako loni

Zámek v Holešově na Kroměřížsku ukončil v minulém týdnu turistickou sezonu. Raně barokní památku si letos prohlédlo přibližně 4500 lidí. Návštěvnost zůstala na úrovni předchozího roku, sdělila dnes ČTK Dana Podhajská, mluvčí Městského kulturního střediska (MKS) v Holešově, které zámek spravuje.
Vstupné se na zámku meziročně nezměnilo. "Za stejné ceny jako v roce 2025 nabídl jeden prohlídkový okruh, jehož součástí byla stálá expozice hejtmanského meče Jana z Rottalu a dlouhodobá expozice věnovaná šlechtickému rodu Wrbnů. O prázdninách vstupenka zahrnovala také prohlídku zámecké kovárny a Malého muzea kovářství," uvedla mluvčí.
Letní rozšířenou nabídku podle ní využilo 2500 návštěvníků, což je o něco méně než v předchozím roce. "V kovárně se přitom konaly tradiční akce, jako jsou speciální tematické prohlídky pro školy, doprovodný dožínkový program a ukázky kovářské práce," uvedla Podhajská.
Spolu se zámkem se MKS v Holešově stará i o provoz nedaleké Šachovy synagogy, která patří mezi nejcennější dochované židovské památky v České republice. Výzdoba polského typu se kromě Holešova dochovala jen v několika synagogách na světě. Synagoga jako jediná z památek spravovaných MKS v Holešově zaznamenala mírný nárůst návštěvnosti. "Zatímco v roce 2025 si ji prohlédlo 2951 lidí, v letošním roce to bylo 3147 návštěvníků," uvedla mluvčí.
Zámek, zámecká kovárna s muzeem i Šachova synagoga současně patří do Okruhu všemi památkami Holešova. "Turisté mohou za zvýhodněnou vstupenku s dvacetičtyřhodinovou platností navštívit všechny tři památky. Uvedené počty návštěvníků se tedy částečně překrývají," doplnila Podhajská.
V příštím roce zahájí holešovské památky návštěvnickou sezonu 3. dubna. Ve stejný den by se měl na nádvoří zámku uskutečnit velikonoční jarmark, současně také začne výstavní sezona.
Původně renesanční zámek byl v Holešově postaven ve druhé polovině 16. století. Za třicetileté války ho vyplenili a vypálili Švédové. Poničený zámek v roce 1651 koupil Jan hrabě z Rottalu, který si objednal jeho přestavbu v duchu raného baroka. Dokončena byla před rokem 1674. Poslední výraznější stavební změny na zámku spadají do poloviny 19. století. Od roku 2005 je vlastníkem památky město, které ji postupně opravuje.