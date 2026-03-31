Zámek v Holešově vystaví stovky modelů ze stavebnice Merkur

Zámek v Holešově na Kroměřížsku vystaví od pátku 3. dubna stovky modelů ze stavebnice Merkur, která je na trhu více než 100 let. Výstava vznikla ve spolupráce se sběratelem Martinem Stupňánkem. Ze Stupavy na Uherskohradišťsku, kde bydlí, přivezl nákladním autem do Holešova zhruba dvě tuny výstavního materiálu a stovky tisíc součástek. Součástí výstavy bude také herna, řekl dnes ČTK sběratel. Největší výstava letošní zámecké sezony potrvá do 26. července.
S Merkurem si Stupňánek hrával jako dítě. "Pak jsem ho na dobrých 20 let opustil. A v podstatě až se mi narodila dcera, před 20 lety, tak jsem ho sundal z půdy v domnění, že ji to začne bavit. Tak jsme začali montovat. Dceru to nebavilo a tátu to začalo bavit," uvedl.
Na holešovské výstavě lidé uvidí zhruba polovinu jeho sbírky. "Posledních třeba deset let intenzivně montuji modely. Teď jenom pro tuto výstavu jsem smontoval, troufám si říct, minimálně ze 60, ze 70 modelů. Většinou menších," uvedl sedmačtyřicetiletý sběratel, který se živí jako řidič.
Zřejmě ne náhodou tedy poskládal například auta a traktory, ale i lodě a sněžné rolby. Už dříve sestavil i model motocyklu Jawa 350 nebo korečkového rypadla na uhlí. Vystavuje však i práce svých kolegů, mezi nimi Petřínskou rozhlednu a rozměrné vyhlídkové kolo. Příchozí uvidí také těžební věže, vlaky nebo letadla, vše poskládané z Merkuru. "Ještě jsem nepřišel na to, co by z Merkuru postavit nešlo," řekl Stupňánek.
V současnosti vyrábí stavebnici Merkur firma Merkur Toys z Police nad Metují na Náchodsku. Koncept konstrukční kovové stavebnice z děrovaných pásků, šroubků a matiček vznikl v polovině 20. let minulého století. Předcházely jí kovové konstrukční stavebnice Invertor a Metropol, které zájemci v Holešově taktéž uvidí.
Na Velký pátek na zámku začne také interaktivní výstava věnovaná středověku. "Je určena především rodinám s dětmi a dětským kolektivům," uvedla Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově. Návštěvníci se seznámí s tím, jak se žilo na hradě, co lidé ve středověku jedli, jaké měli zvyky nebo jak fungovala obrana hradu. Aktivně si vyzkoušejí různé úkoly, hádanky a hry. Výstava skončí 27. září.