Zámek v Holešově vystavuje díla Dalího, Picassa, Miróa a Vasarelyho

Zámek v Holešově na Kroměřížsku představuje ode dneška tvorbu Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Joana Miróa a Victora Vasarelyho. Každý z těchto výtvarníků zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění. Společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek i uměleckých přístupů, sdělila ČTK mluvčí Městského kulturního střediska v Holešově Dana Podhajská. Vystaveny jsou desítky originálů.
Španělský malíř Dalí patří k nejvýraznějším představitelům surrealismu. "Jeho tvorba je plná snových vizí, symbolů a nečekaných souvislostí, které dodnes fascinují svou originalitou. Vedle malby se věnoval také grafice, sochařství či filmu a jeho díla jsou zastoupena v nejvýznamnějších světových galeriích," uvedla Podhajská.
Neméně významnou osobností je Dalího krajan Picasso, jeden z nejvlivnějších umělců 20. století a spoluzakladatel kubismu. "Během svého života prošel několika tvůrčími obdobími a neustále hledal nové výtvarné prostředky. Jeho dílo zásadně proměnilo pohled na moderní výtvarné umění a dodnes inspiruje umělce po celém světě," uvedla mluvčí.
Třetím z vystavovaných autorů je Miró, další Španěl, jehož tvorba se vyznačuje hravostí, fantazií a charakteristickými barevnými symboly. "Jeho obrazy, grafiky i keramická díla propojují surrealismus s osobitým výtvarným jazykem, který je snadno rozpoznatelný a zároveň mimořádně poetický," uvedla Podhajská.
Čtveřici uzavírá maďarsko-francouzský umělec Vasarely, zakladatel op-artu. "Právě jeho geometrické kompozice a optické iluze dokázaly proměnit statický obraz v dílo, které jako by se před očima diváka pohybovalo. Jeho tvorba ovlivnila nejen výtvarné umění, ale také design, architekturu či užitou grafiku," doplnila mluvčí.
Díla do Holešova zapůjčilo polské Epicentrum Art Gallery. Výstava potrvá do 30. srpna. Podle pořadatelů je jedinečná nejen zvučnými jmény, ale také možností vidět jejich díla v jednom prostoru a vzájemném kontextu.
V minulých letech si mohli návštěvníci holešovského zámku prohlédnout díla dalších významných osobností českého i světového výtvarného umění. Vystavena tam byla například tvorba Alfonse Muchy, Andyho Warhola, Františka Kupky, Josefa Lady, Adolfa Borna, Josefa Čapka, Jiřího Anderleho nebo Oldřicha Kulhánka.