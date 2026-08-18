Zámek v Kroměříži ukáže život aristokracie a služebnictva v minulých staletích

Autor: ČTK
  9:15aktualizováno  9:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Arcibiskupský zámek v Kroměříži představí návštěvníkům prostřednictvím scének život aristokracie a služebnictva v minulých staletích. Stane se tak v sobotu 22. srpna večer, kdy se památka zapsaná na seznamu UNESCO zapojí do celostátní Hradozámecké noci. ČTK to dnes sdělila marketingová manažerka správy zámku Zuzana Genžová. Speciální program připravily i všechny čtyři státní památky ve Zlínském kraji, tedy hrad Buchlov se zámkem Buchlovice, zámek Vizovice a Květná zahrada v Kroměříži, která je taktéž památkou UNESCO.

Kroměřížský zámek nabídne v sobotu program k Hradozámecké noci od 19:00 do 23:00. Návštěvníci budou památkou procházet po vyznačené trase svým vlastním tempem bez průvodce. "Oproti běžnému režimu si tedy nebudou kupovat vstupenky na konkrétní čas, ale na rozmezí a můžou přijít kdykoli v průběhu akce. Naši průvodci se zapojí, ale tentokrát v jiné roli, v roli herců. V pantomimických výstupech budou představovat život aristokracie a služebnictva z 18. a 19. století," řekl vedoucí návštěvnických služeb zámku Jakub Sklář.

Při prohlídkách zavítají lidé i do místností, které nejsou běžně přístupné, a to do soukromých pokojů letního bytu arcibiskupa. "Přestože se návštěvníci nedozví historická fakta od průvodců, nepřijdou o ně. K dispozici je budou mít v mobilní aplikaci, kterou si mohou stáhnout do telefonu. Zámek ji letos začal využívat a mezi návštěvníky i zahraničními turisty si rychle získala oblibu. Ve stejném čase bude zpřístupněna také zámecká věž," doplnila Genžová.

Květná zahrada v Kroměříži se k Hradozámecké noci připojí světelnou ukázkou pojmenovanou Zahrada světla a stínu. Návštěvníci si díky ní podle organizátorů ve večerních hodinách užijí jedinečnou atmosféru památky. Zahrada bude v sobotu přístupná do 23:00, prodej vstupenek skončí o hodinu dříve.

Hrad Buchlov na Uherskohradišťsku nabídne v sobotu od 19:00 do 22:00 výstup na věž obohacený o hranou scénku na třetím hradním nádvoří. Na druhém nádvoří si zájemci budou moci opéct špekáčky. Zámek v Buchlovicích na Uherskohradišťsku přichystal od 19:00 do 23:00 pro návštěvníky samostatné prohlídky potemnělých interiérů.

Areál zámku ve Vizovicích na Zlínsku bude otevřený do 22:00. "Děti budou moci navštívit speciální dětskou prohlídku, vybrat si mohou ze čtyř časů, přičemž ten poslední je v 18:00, kdy se zároveň otvírá zámecký vinný stánek. A tak rodiče mohou vyslat děti na prohlídku a sami ochutnat některé ze skvělých vín ze sklípku U Tomáše," uvedli pořadatelé. Za zámkem bude opět připraveno posezení osvětlené loučemi. Také tam si lidé mohou opéct špekáček. Podrobnosti o Hradozámecké noci jsou na webu.

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