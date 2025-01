Za zapálení baru ve Zlíně muži hrozí až 20 let, čelí obvinění z pokusu o vraždu

9:12 , aktualizováno 9:14

Muže, který úmyslně zapálil bar ve Zlíně, obvinili policisté z pokusu o vraždu a těžkého ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Hrozí mu až 20 let. V úterý vhodil dosud nezjištěný předmět do baru na autobusovém nádraží. To způsobilo požár, který vážně popálil jednoho člověka. Škoda je čtvrt milionu.