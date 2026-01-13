Zapálil bar a s úsměvem odešel, líčil svědek. Podle znalce nemá obžalovaný soucit

Jana Fuksová
  14:12
Podle soudních znalců, kteří dnes vypovídali v případu žhářského útoku ve zlínském podniku Bar-Bar z ledna loňského roku, nešlo o amnézii. Obžalovaný Daniel Kratochvíl trpí těžkou disociální poruchou a nedokáže mít pocit viny a soucitu, míní. Muži hrozí za pokus o vraždu, těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci až výjimečný trest.

Daniel Kratochvíl podle obžaloby loni v lednu vhodil zapálený kanystr s benzínem za bar, kvůli čemuž mohl barman ve skladovém prostoru uhořet.

V pondělí na začátku procesu v soudní síni obžalovaný vulgárně křičel na předsedkyni senátu Ivetu Šperlichovou a nereagoval na opakované výzvy ke klidu. „Za včerejší chování se chci omluvit. Sama jste ale, paní předsedkyně, viděla, že lidé tady mluvili nesmysly,“ prohlásil hned na začátku jednání třicetiletý Kratochvíl.

Už po hodině a půl ale při kladení doplňujících dotazů soudnímu znalci na předsedkyni senátu znovu slovně zaútočil, když některé jeho dotazy nepřipouštěla.

„Jste vůči mně podjatá nebo co, paní předsedkyně? Jste psychicky zdravá? Já na vás podám námitku z podjatosti a můžeme ten soud ukončit,“ prohlásil. Šperlichová však možnost své podjatosti odmítla.

Vymysleli jste si případ, křičel na soudkyni muž viněný ze zapálení baru

Podle znaleckého posudku trpí Kratochvíl těžkou disociální poruchou. Znalci jej vyšetřovali ve vazební věznici v Olomouci. „Projevuje se to jako trvalá úchylka osobnosti, formuje se od dětství, není schopen akceptovat sociální normy, nedokáže se poučit ze svých skutků,“ konstatoval soudní znalec František Honzák.

„Není schopný mít pocit viny, soucitu, nejsou tam emoce, nemá brzdné mechanismy. Jedná bez strachu a není to korigované. Dopouští se různých trestných činů bez emocí,“ dodal.

Recidivista, který bere drogy

Podle jeho posudku ale tato porucha osobnosti nesnižuje rozpoznávací a ovládací schopnosti. V době činu se podle něj Kratochvíl nacházel ve stavu mírné intoxikace pervitinem.

„Jeho jednání bylo koordinované, přišel na benzinku, oslovil prodavačku, spočítal si cenu. To všechno ukazuje, že to nebyla amnézie. Součástí poruchy je také agresivita a manipulace,“ doplnil znalec, podle kterého by psychiatrická léčba byla z jeho pohledu neúčelná.

Amnézii považuje za nepravděpodobnou také další znalec. „Jeho intelekt se pohybuje v rámci normy, takže není možné operovat nějakou demencí a podobně. Paměť je také v normě, i paměťovým testům vyhověl,“ sdělil Martin Jániš.

Tady máš dáreček, křikl. Muž podezřelý ze zapálení baru ve Zlíně půjde před soud

Řekl to kvůli tvrzení obžalovaného, že si nic z inkriminovaného dne nepamatuje. „Z hlediska psychologického by takováto amnézie byla značně netypická svým průběhem, jeho chování bylo účelné. Zjistil jsem vyšší pravděpodobnost agresivního jednání,“ dodal.

Oba znalci poukázali na to, že Kratochvíl je také dlouhodobým uživatelem drog a má za sebou rovněž bohatou minulost trestných činů.

Další ze znalců potvrdil posttraumatickou poruchu u poškozeného barmana. Podle něj má narušený spánek, trpí úzkostmi, je podrážděný, sociálně se izoluje, má projevy bezvýchodnosti.

Z igelitky vyšlehl plamen a kanystr explodoval

Jeden z dalších hostů baru u dnešního líčení popisoval, jak k požáru došlo. V podniku byl se svou přítelkyní, všiml si, že se u baru obžalovaný dohaduje s barmanem.

„Když ten muž do baru přišel, všimla jsem si, že nese igelitku a ucítila jsem benzín. Mysleli jsme si, že to je třeba zapalovač,“ přiblížila.

Pak svědek viděl, že obžalovaný má v ruce igelitovou tašku, ze které vyšlehl plamínek, zvedl ji nad hlavu a hodil ji za bar s tím, že je to dárek. Když šel svědek pro hasicí přístroj, taška podle něj explodovala a během pár sekund propukl velký požár.

Žhář podpálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, za pokus o vraždu mu hrozí 20 let

„Pak muž kolem mne prošel s úsměvem a šel pryč. Všiml jsem si i jeho tetování na krku. Jeho výraz byl ledový, takový pohled se nezapomíná. Jako kdyby z toho měl radost,“ popsal svědek, který následně z jiné strany vyvedl ven popáleného barmana uvězněného v prostoru skladu.

Pohyb obžalovaného zachytily i některé kamery, například na čerpací stanici nebo na budově 14/15 Baťova institutu u autobusového nádraží.

Kratochvíl má na svém kontě 15 záznamů trestných činů, první z roku 2011. Dopustil se krádeže, majetkové i násilné trestné činnosti, vydírání, loupeže, výtržnictví, ublížení na zdraví, padělání platebního prostředku, porušování domovní svobody. Soudní líčení bude pokračovat 19. ledna.

29. ledna 2025

