Firma Vasky se obává, že po požáru může v prodejnách dojít zboží

Autor: ČTK
  11:09aktualizováno  15:25
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Firma Vasky se obává, že po požáru ve Zlíně může v jejích prodejnách kvůli malým zásobám chybět některé zboží. Její pracovníci nyní fungují v náhradních prostorách a obvolávají zákazníky. Kvůli zefektivnění výrobních kapacit zúžili portfolio svých značek Vasky a Botas o 60 procent. První objednávky jsou již u svých majitelů a značky intenzivně pracují na navýšení výroby i hledání nového logistického centra, sdělila dnes ČTK mluvčí firmy Vasky Aneta Zenkerová.

Výrobu nyní Vasky soustředí na nejžádanější modely, aby se boty dostaly k zákazníkům co nejrychleji. Z nabídky tak dočasně zmizely některé oblíbené modely, které budou k dostání do vyprodání zásob pouze na prodejnách. "S našimi výrobnami řešíme navýšení kapacit, abychom co nejrychleji doplnili skladové zásoby a zkrátili čekací dobu na nové objednávky. Je naděje, že bychom se časem mohli dostat až na dvojnásobek běžné produkce. Děláme pro to maximum," řekl majitel společnosti Vasky Václav Staněk. Ve skladu, který firma v budově poničené požárem měla, bylo podle něj asi 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma je pojištěna.

Od začátku týdne kontaktovali pracovníci více než 1300 zákazníků, kteří měli u značek vytvořenou objednávku. Nabídli jim možnost na výrobu počkat, vybrat si jiný dostupný model nebo objednávku zrušit. "Vasky uvádí, že více než 94 procent oslovených zákazníků se rozhodlo na své boty počkat. Díky první várce vybraných modelů, které byly zadány do výroby ještě před požárem, se podařilo během posledních dní odeslat zákazníkům více než 1000 objednávek a další zásilky budou následovat v následujících dnech," uvedla Zenkerová.

Lidé zároveň dávají najevo solidaritu přímo na prodejnách. Vzhledem k tomu, že se zásoby na prodejnách tenčí, se firma obává, aby měla co prodávat. Proto už nyní začíná přemisťovat zboží mezi jednotlivými prodejnami, aby udržela provoz tam, kde je poptávka nejvyšší. Podpora přichází také v on-line prostředí. Lidé i firmy nakupují dárkové poukazy v různých hodnotách. Nově jsou připraveny také firemní poukazy, které mohou společnosti využít například jako vánoční dárky pro své zaměstnance. Vedle obnovy expedice pokračuje Vasky, pod niž značka Botas patří, ve vybírání nového logistického centra a kanceláří zákaznické péče.

O zázemí, vybavení i veškeré skladové zásoby přišla při požáru firma Equator Cycling. Pokračuje v hledání vhodných prostor, kde by mohla v podnikání pokračovat. "Chodíme mezi Zlínem, Otrokovicemi, hledáme prostory od 100 do 150 metrů čtverečních. Denně třeba máme tři obhlídky," řekl dnes ČTK majitel společnosti Milan Šimek.

Škodu, kterou požár podniku způsobil, odhadl už dříve na pět až deset milionů korun. Společnosti v hořící budově zůstalo několik zkompletovaných jízdních kol, titanové rámy, stovky párů vypletených karbonových kol, paprsky, náboje, ráfky a další komponenty. Část škody by firmě měla pokrýt pojistka. "Sedím kvůli tomu u počítače a budeme dokládat, kdo měl u nás kola, jaký byl stav skladu, jaké bylo účetnictví v ten den," uvedl k aktuálnímu stavu jednání s pojišťovnou Šimek.

Podnik zároveň připravil kupony na budoucí nákup zboží a oslovil i případné dárce s prosbou o finanční dary. Do obou forem pomoci se podle Šimka zapojilo už několik set lidí. Každý den se na společnost obracejí další. "Moc jim děkujeme," doplnil majitel firmy.

Budovu se sklady a kancelářemi vlastní společnost Cream, která v ní měla i své sídlo. Poškozené jsou požárem i další firmy. Společnost Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za více než půl miliardy korun. Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v budově okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

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