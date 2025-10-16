Silničáři upravují rizikovou křižovatku, kde hrozí střet s vlakem. Přidají semafory

Milan Libiger
  16:12aktualizováno  16:12
Když chtějí řidiči vyjet z obce Zašová na Vsetínsku na hlavní cestu, která vede z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, bývá s tím problém. Provoz na hlavním tahu je velmi hustý a aby se na něj mohli napojit, musejí vjet na vlakové koleje, které jsou hned za svodidly. Nebezpečnou křižovatku teď silničáři začali přestavovat.

„Když jede vlak, tak se často stává, že osobní auto stojí na kolejích. Musí pak čekat, až ho někdo pustí, nebo se vtlačit do kolony vozidel, aby ho nesrazil vlak,“ přiblížil starosta Zašové Jiljí Kubrický.

„Naštěstí jsme tu neměli smrtelné dopravní nehody, většinou jsou to jenom plechy. Ke konfliktním situacím ale dochází. Lidé proto raději jezdí po staré cestě do Zubří, aby se vyhnuli tomuto krizovému bodu,“ doplnil.

Obyvatelé Zašové proto vítají, že se nebezpečná křižovatka konečně začala přestavovat. Některé přeložky inženýrských sítí či demolice drážního domku se uskutečnily už v září. Teď je oprava oficiálně zahájená.

Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začali s opravou nebezpečné křižovatky u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
9 fotografií

Silničáři tento úsek opraví podobně jako v Zubří. Na hlavní cestě přibudou odbočovací i připojovací pruhy, koleje posunou dál od hlavní cesty, vybudují nové chodníky a také opraví železniční zastávku. „A ještě tam osadíme semafory, které budou spřažené se zabezpečovacím zařízením dráhy. Když pojede vlak, bude svítit červená,“ přiblížil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Dnes je křižovatka bez semaforů a koleje bez závor, protože jsou příliš blízko silnice. „V dnešní době už by se to takto postavit nemohlo. Podle norem musejí být koleje alespoň 16 metrů od hrany křižovatky, aby se tam vešlo auto,“ poznamenal Chudárek.

Omezení pro řidiče na hlavní trase

Motoristé ale musejí počítat s tím, že během oprav bude doprava omezená. Na zhruba 60 dní silničáři uzavřou jeden jízdní pruh hlavní cesty, doprava bude řízena kyvadlově v tom druhém.

„Předpokládám, že tady budou, bohužel, vznikat velké zácpy a nebude to pro řidiče příjemné,“ tuší Chudárek. „Nastane to v letních měsících příštího roku, ještě to nevíme přesně. Musí tomu předcházet výluka na dráze, abychom mohli nejdříve posunout koleje. Ta by měla být začátkem března,“ přiblížil.

Silničáři začali s opravou nebezpečné křižovatky u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)

Silničáři nenabídnou řidičům objízdnou trasu, bude proto nutné počítat se zdržením.

„Nejkomplikovanější bude pravděpodobně výluka na železnici. Musíme to koordinovat se Správou železnic a stihnout v určitém termínu. Plán výluk se tvoří,“ podotkl Eduard Hrouzek, obchodní ředitel společnosti Imos Brno, která křižovatku přestaví ještě s firmou Monvia Morava.

Náklady jsou 181 milionů korun bez DPH. Definitivně skončí na konci roku 2027. Ve druhém roce prací už by řidiči ani cestující na železnici neměli být omezeni.

Úprava nebezpečné křižovatky vázne, kvůli sporu o délce omezení provozu

Ačkoliv jde o nebezpečnou křižovatku, o jejíž opravu stála obec i stát, příprava trvala dlouhých dvanáct let. Naposledy se o rok posunula, když firma Strabag zpochybnila, že firmy, které vyhrály veřejnou soutěž, omezí provoz na hlavní silnici jen na přibližně 60 dní. Obrátila se proto i na antimonopolní úřad. ŘSD pak svůj výběr precizněji odůvodnilo, na což Strabag už nereagoval.

Silničáři usilují také o opravu nebezpečné křižovatky na stejné komunikaci, a to u Stříteže nad Bečvou. Zatím nemají stavební povolení, neboť chystané úpravy by zasáhly do ochranného pásma zdejšího zdroje pitné vody.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

V projektu pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibyly koordinátorky

V projektu Perinatal Centra perinatálního duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibylo sedm...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Ochránci přírody sázeli v rezervaci Karlštejn ohroženého zvonovce liliolistého

Ochránci přírody dnes v národní přírodní rezervaci Karlštejn na Berounsku vysadili 140 sazenic zvonovce liliolistého. Cílem záchranného programu je vrátit...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví a jeden těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Střílelo se nedaleko školního areálu, se školou ale tragédie nijak...

16. října 2025  14:52,  aktualizováno  15:58

Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody

Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesunula se sem z jesenického vrcholu...

16. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Globální éra elegantní jízdy značky LEPAS právě začíná! Nechte se pohltit „ohromujícím" výkonem modelu LEPAS L8 v reálných podmínkách

16. října 2025  15:51

Výstava na zlínské fakultě představuje tvorbu lidí s autismem

Tvorbu lidí s autismem představuje výstava Jedineční aneb Jeden svět, nekonečno pohledů, která dnes začala v budově zlínské Fakulty humanitních studií...

16. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:42

AXA Partners a bolttech představují strategické partnerství pro rozvoj nabídky embedded pojištění v Evropě

16. října 2025  15:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point,...

16. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

V den, kdy se fotbalové i hokejové osobnosti a fanoušci na pohřbu loučili s někdejším majitelem fotbalové Zbrojovky Lubomírem Hrstkou, který ji v 90. letech postavil na nohy, přišlazpráva o úmrtí...

16. října 2025  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.