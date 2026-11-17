Dopravu budou řídit pracovníci s vysílačkami. Silničáři žádají řidiče o opatrnost a trpělivost.
„V prostoru budované opěrné zdi zůstane vozovka zúžená, ale průjezdná v obou směrech,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Lucie Trubelíková. „Betonová svodidla plánujeme odstranit přibližně v polovině prosince, po dokončení částečných zásypů u zdi. Zúžený průjezdní profil zde zůstane až do dokončení stavby na jaře 2027.“
Přestavba křižovatky zvýší bezpečnost
Cílem přestavby křižovatky je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.„Úpravy výrazně pomohou zejména řidičům vyjíždějícím ze Zašové na silnici první třídy i při odbočování do obce,“ upozornila Trubelíková.
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Součástí akce byla také přeložka železniční tratě, která umožnila vybudování nových odbočovacích pruhů. Dosud museli řidiči jedoucí ze Zašové těsně před hlavní silnicí přejíždět koleje. Kvůli hustému provozu pak měli motoristé přijíždějící od Valašského Meziříčí často problém odbočit.
Dokončení celé stavby a uvedení do plného provozu plánuje ŘSD na jaře 2027.