Řidiče přemohl mikrospánek a narazil do náspu trati, hodinu nejezdily vlaky

Zraněného muže přijala chirurgická ambulance v nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí. Nikdo další ve vozidle necestoval.
Co bylo příčinou nehody, zatím není jasné. Událost dále vyšetřuje policie. „Řidič uvedl, že jej zřejmě při řízení přepadl mikrospánek. Dechová zkouška byla negativní,“ upřesnil mluvčí policie Petr Jaroš.
Kvůli nárazu vozidla do náspu musela být zhruba na hodinu zastavená železniční doprava mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm.
„Museli jsme dopravu zastavit, protože vozidlo zasahovalo do jízdního profilu. Během hodiny jsme ale provoz opět obnovili,“ potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Hasiči na místě spolu s policií usměrňovali dopravu a provedli protipožární opatření, odpojení autobaterie a kontrolu úniku provozních kapalin. Podle prvotních odhadů se způsobená škoda na vozidle pohybuje kolem 100 tisíc korun.