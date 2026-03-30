Zastupitelé Kroměříže schválili územní plán, radní Kreml rezignoval

Zastupitelé Kroměříže dnes schválili nový územní plán, zásadní dokument budoucího rozvoje města. Pro rozhodování v území je závazný, uvedl místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL). Dosavadní územní plán Kroměříže je z roku 2006 a podle zástupců radnice již neodpovídá aktuálním požadavkům na rozvoj území i nárokům legislativy. Kvůli nesouhlasu s podobou nového územního plánu rezignoval na svou funkci radní Richard Kreml (Zelení, za Zdravé Kroměřížsko).
Územní plán osmadvacetitisícové město připravovalo od roku 2011. Pro jeho přijetí dnes hlasovalo 17 z 27 přítomných zastupitelů. "Hledali jsme nejlepší možné řešení. Výsledkem je kompromis, k němuž jsme dospěli s ohledem na dotčené orgány, jako jsou například ministerstva či krajský úřad," uvedl Motyčka. "Máme vypořádány všechny námitky a připomínky," řekl dále místostarosta.
Lídr Zdravého Kroměřížska Kreml zastupitelům oznámil, že k dnešku rezignoval na pozici radního a dosud koaliční Zdravé Kroměřížsko odchází do opozice. "Územní plán považujeme za mimořádně špatný a škodlivý pro město," řekl Kreml. Neúspěšně navrhoval, aby nebyl schválen. Kritizoval mimo jiné, že do územního plánu nebyl zakreslen obchvat Kroměříže, takzvaná osrdečnice. Radnice argumentovala průzkumy dopravy, podle nichž ji město nepotřebuje.
Druhá zastupitelka zvolená za Zdravé Kroměřížsko, Šárka Kašpárková (BEZPP), však návrh územního plánu podpořila. Dosavadní koalice ANO, KDU-ČSL a nezávislí, ČSSD a nezávislé osobnosti, Zdravé Kroměřížsko, OK Občané Kroměříže a ODS měla v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 17 mandátů. I pokud by do opozice zamířili oba zastupitelé za Zdravé Kroměřížsko, má nadále většinu. V opozici je dále uskupení Jaroslav Němec - Nezávislí, dále Právo Respekt Odbornost, SPD a Piráti.
Podle opoziční zastupitelky Jany Janouškové (za Jaroslav Němec – Nezávislí) územní plán není dobrý. Argumentovala nesouhlasnými připomínkami a podněty, kterých se sešlo přes 200. Řekla také, že je schvalován narychlo. "Myslím si, že by bylo jedině dobře, kdybychom od hlasování úplně upustili, neboť je to pohrdání občany," řekla Janoušková.
Proti novému územnímu plánu se vyslovili i někteří obyvatelé místní části Vážany, kde žije přes 1100 lidí, a uvažují o jejím odtržení od Kroměříže. Kromě žádosti o vybudování obchvatu též namítali, že ze zastavitelných ploch v územním plánu vypadly pozemky ve Vážanech. Ty byly předloni zaplavené, podle vedení města je tudíž není možné zastavět do vybudování protipovodňových opatření.
Územní plán určuje, kde a za jakých podmínek lze stavět. Definuje například lokality určené pro bytovou výstavbu nebo pro průmyslové objekty. Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky, lesy nebo zemědělství. "Podstatné je, že nový územní plán neurčuje podrobná řešení pozemků či jednotlivých budov, ale zaměřuje se na rozvoj města jako celku i na charakter a využití jeho lokalit," řekl Motyčka.
Nejzazší termín přijetí nového územního plánu je podle stavebního zákona 31. prosince 2028. Pokud by se tak nestalo, od 1. ledna 2029 by územní plán přestal platit. Stavět by pak bylo možné jen v již zastavěných částech města, a to omezeně a při dodržení přísných pravidel. Mimo zastavěné území by se dalo stavět pouze ve výjimečných případech, například technickou nebo dopravní infrastrukturu. Plánované stavby přístavu, elektrizace železnice nebo protipovodňových opatření by podle zástupců radnice nebylo možné uskutečnit.