Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části Řetechov, čtyři v nedaleké obci Provodov a jedna v obci Podhradí. Zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém se proti výstavbě zásadně vymezilo, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Hana Srncová.
"Luhačovice jsou lázeňské město s mimořádně cenným krajinným zázemím. Naší prioritou je jeho ochrana pro současné i budoucí generace. Navrhovaný záměr vnímáme jako zásah, který je s tímto charakterem území neslučitelný. Stejně tak budeme hájit nejen katastrální území Řetechov, ale i podporovat okolní obce Provodov a Podhradí," uvedl starosta Luhačovic Marian Ležák (nez.).
Zastupitelé upozornili, že nejde jen o stožáry větrných elektráren. "Každá z nich vyžaduje rozsáhlé stavební zásahy včetně masivních betonových základů, budování přístupových komunikací pro těžkou techniku či manipulačních ploch. Součástí projektu jsou také technická zařízení pro regulaci a převod vyrobené energie do elektrizační soustavy, jako jsou trafostanice, kabelové trasy a další doprovodná infrastruktura, která znamená další zatížení krajiny," uvedla mluvčí.
Stožár větrné elektrárny dosahuje výšky přibližně 175 metrů, celková výška v horní úvrati asi 265 metrů. "Takto vysoké stavby by byly viditelné z širokého okolí a staly by se výraznou dominantou krajinného rázu," uvedl starosta. Město také odmítá případné změny územního plánu, které by umožnily tento typ staveb. Zastupitelstvo současně vyslovilo nesouhlas s využitím vyvlastnění či jiných zásahů do vlastnických práv ve prospěch tohoto záměru, uvedla mluvčí. Starosta je pověřený, aby o stanovisku informoval příslušné orgány a hájil jej v navazujících řízeních.