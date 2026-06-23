Zastupitelé Valašského Meziříčí schválili vyhlášku, která zakazuje ohňostroje

Zastupitelé Valašského Meziříčí na Vsetínsku schválili novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků na území města a jeho místních částí. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Jakub Mikuš. Jedinou výjimkou budu silvestrovské oslavy na přelomu roku.
Loni v prosinci začala platit úprava zákona, která vymezuje zóny, v nichž se odpalování ohňostrojů zakazuje. "Tato omezuje používání pyrotechnických výrobků s výjimkou kategorie F1 na velké části území našeho města včetně místních částí. Proto jsme se na jejím základě a také vzhledem k množství podnětů od občanů rozhodli pro celoroční regulaci ohňostrojů ve Valašském Meziříčí," uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).
Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. I v daném termínu je však platná zákonná úprava vymezující zóny, ve kterých nelze ohňostroje odpalovat.
"Podobu nové vyhlášky o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků a ohňostrojů město konzultovalo také s ministerstvem vnitra. Bez omezení je možné používat jen pyrotechniku kategorie F1, která smí být prodávána osobám starším 15 let – jedná se o prskavky, bouchací kuličky či drobné fontánky," uvedl mluvčí. Ostatní druhy pyrotechniky jsou zakázané. Výjimku mají ohňostrojové práce kategorie F4 nebo T2 prováděné profesionálními firmami, které však musí před samotným odpalováním získat pro danou akci a termín povolení od Báňského úřadu, uvedl mluvčí.
Zákaz odpalování pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojů ve městě schválili na konci loňského roku například také zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Platí od letošního 15. ledna. Výjimku mají oslavy konce roku.