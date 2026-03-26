Zastupitelé Zlína schválili uzavření memoranda o spolupráci s městem Kryvyj Rih

Zastupitelé Zlína dnes schválili uzavření memoranda o spolupráci města s ukrajinským městem Kryvyj Rih v Dněpropetrovské oblasti. Pověřili také primátora Jiřího Korce (ANO) k dojednání náležitostí memoranda, jeho uzavření a podpisu. Jedním z témat, které Zlín zajímá, jsou zkušenosti ukrajinského města s civilní ochranou a systém informování obyvatel. Zastupitelům do dnes řekl primátor Korec.
"Myslíme si, že je dobré tyto informace získat a například je některé zkoušet nebo do nějaké míry aplikovat u nás v rámci města Zlína. Je to jedna z věcí navíc proti tomu, co bývá ve standardních spolupracích, ať už jsou to partnerská města nebo spolupráce na základě memoranda," uvedl Korec. Systém informování obyvatel zajímá také ředitele zlínské městské policie.
Zlín má varovný informační systém obyvatelstva (VISO) a radnice zvažuje jeho možnou obnovu, hledá možnosti dotací. "Historicky jsme se snažili to mít zabezpečeno velice dobře, takže v našem městě je oproti srovnatelným městům dvojnásobek těchto vysílačů. Cenová náročnost na obnovu je mnohem vyšší než jinde," uvedl primátor. Pokud by se celý systém měl změnit na digitální, stálo by to několik desítek milionů korun.
Zkušenost Ukrajinců by mohla být cenná. "Může nám pomoci i jejich zkušenost, jakým způsobem to mají vyřešené. Informační systém VISO, který máme v současné době, není závislý na internetu, není závislý na těchto sítích, je rádiový. Bavili jsme se předběžně, jak to mají oni, samozřejmě tam mají i další věci, které si velice rychle vyvinuli a používají je," uvedl primátor. Schůzky se zástupci ukrajinského města byly zatím on-line.
Kryvyj Rih je průmyslovým městem, má přes 600.000 obyvatel. Memorandum se týká akademické spolupráce, digitalizace, sportu i civilní ochrany, také kulturní a ekonomické spolupráce.