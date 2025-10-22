Nemocnice chtějí být atraktivní také pro zájemce o moderní technologie

Jana Fuksová
  16:12
Na první pohled vypadá jako živá. Je hubená, má šedivé vlasy, na obličeji i rukou stařecké skvrny a povislou kůži, vystouplé kosti i viditelné žíly. Je možné na ní trénovat intubaci, zavedení jehly do hrudníku nebo čištění dýchacích cest. Jiná zase svou mimikou navozuje dojem, že právě prožívá mrtvici nebo cítí bolest. Realistické figuríny simulují medikům reálné situace a jsou součástí moderních technologií ve zdravotnictví.
Nedávno si mohli jednu takovou figurínu, ale také simulátor srdečních poruch, 3D tisk implantátů nebo virtuální realitu při srdeční zástavě prohlédnout studenti Střední školy průmyslové, hotelové, zdravotnické a Vyšší odborné školy v Uherském Hradišti.

„Jsou to zajímavé pomůcky, ve škole něco takového nemáme, ale určitě by bylo fajn se na nich učit. Já teprve do zdravotnictví pronikám na rozdíl od některých spolužaček. Proto mě řada věcí překvapuje,“ prozradila devatenáctiletá Martina, studentka VOŠ zdravotnické v Uherském Hradišti.

Novinky byly k vidění v rámci konference Moderní technologie ve zdravotnictví, kterou škola uspořádala.

Zájem o absolventy

Odborníci z nemocnic i firem mladým lidem ukazovali, že zdravotnictví se modernizuje a může být atraktivní nejen pro ty, kteří chtějí uzdravovat pacienty, ale i ty, kteří mají rádi technologie.

„Moderní technologie mění zdravotnictví. To je pro naše žáky inspirace do budoucna, tyto profese budou hrát klíčovou roli,“ poukázal ředitel školy Jaroslav Zapletal.

V Hradci otevřeli unikátní simulační centrum, kde se operuje srdce nanečisto

Právě tato škola nabízí technické i zdravotnické obory. O její absolventy je proto velký zájem a uplatní se třeba při vývoji softwaru pro kardiostimulátory. Touto tématikou se v jedné firmě zabývá například absolvent Robert Milička.

„Kardiostimulátor sbírá data, která je potřeba nějakým způsobem dostat k lékaři. To se děje prostřednictvím dalších zařízení, kterým říkáme monitory. Dnes už je pacienti mohou mít i doma. A my právě vylepšujeme a vyvíjíme nové verze pro tyto softwary,“ vysvětlil.

Nemocnice se bez modernizace neobejde

V řadě profesí se navíc zdravotnictví a technologie potkávají. Jde třeba o radiologického asistenta, radiologického fyzika, biomedicínského technika, zdravotnického informatika nebo specialistu zdravotnických technologií.

„Musejí mít hluboké znalosti medicínské i technické. Radiologický asistent je v první linii, stará se o pacienta mezi prvními a další postup na něm velmi závisí. Je to adrenalinové povolání. Tito odborníci jsou na pracovišti mamografu, na počítačovém tomografu, u robotického operačního systému, pracují u nukleární medicíny nebo magnetické rezonance,“ přiblížil ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně Jan Hrdý.

Robot posunul Zlín do operační VIP zóny. Zákroky budou pro pacienty šetrnější

Bez moderních technologií se navíc zdravotníci v současné době neobejdou. Například letos pořídí ve Zlíně tzv. tříteslovou magnetickou rezonanci, která patří k nejmodernějším a nejvýkonnějším radiodiagnostickým přístrojům a je nepřekonatelná pro vyšetření mozku, míchy, kolen, kyčlí nebo třeba prostaty. Stojí desítky milionů korun a Zlín ji bude mít jako první v kraji.

„Asi nenajdeme jediné oddělení, kde by nejmodernější přístroje nebyly. Třeba operační sál je celá řada propojených technologií,“ doplnil Hrdý.

Simulační centra nejen pro mediky

Simulační centrum, jehož součástí jsou i zmíněné figuríny, k novým technologiím také patří. Dnes ho mají k dispozici všechny lékařské fakulty v republice, simuluje reálné prostředí, medici si v něm trénují různé situace a díky kamerovým záznamům pak mají i zpětnou vazbu.

Jihlavská vysoká škola staví simulační centrum pro intenzívní medicínu

„Simulační centra slouží k tomu, abychom se nebáli chyb, máme zkušenosti s centry na univerzitách, kde studenti bez strachu mohou opakovat jednu činnost, dokud se ji nenaučí, aby měli sebejistotu, když přijdou do reálné situace,“ vysvětlil Jaromír Horský z firmy, která centra dodává.

Ve Zlínském kraji sice takové centrum zatím není, ale usiluje o něj Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati a mělo by sloužit všem studentům nelékařských programů, které se rozšíří o radiologického asistenta a záchranáře.

„Je to zatím v přípravě, ale v plánu jsou stavební úpravy vybraného prostoru za deset milionů korun. Vybavení bychom pak pořizovali zhruba v hodnotě 30 milionů,“ potvrdila mluvčí univerzity Petra Svěráková.

