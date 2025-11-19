Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

Autor: fuk
  10:02aktualizováno  10:02
Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína dnes zůstane prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči od rána vodu odčerpávají, pomoci likvidovat havárii i zjistit rozsah škod na místo zamířily odborné firmy. Zda se budou moci děti vrátit do lavic už ve čtvrtek, by mělo být jasné během odpoledne.
Fotogalerie3

V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní potrubí. (19. listopadu 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Voda pravděpodobně praskla na toaletě u splachovacího zařízení ve starší budově školy. Podle starosty Želechovic nad Dřevnicí Iva Thurnera během noci proteklo 10 až 15 kubíků vody do části nižšího patra i sklepa.

„Kvůli tomu došlo ráno i k výpadku elektrického proudu, teď už je ale síť opět obnovená. Rozsah škod zatím úplně neznáme, máme tam hasiče, kteří vodu odčerpávají. Na místo míří revizní technici a odborná firma, která by škody měla upřesnit,“ vysvětlil starosta. „Potřebujeme vědět, do jaké míry jsou prosáklé konstrukce,“ doplnil.

Voda protekla v některých místech přes strop a držela se na chodbách. „S odstraňováním vody pomohli také místní dobrovolní hasiči společně s jednotkou města Zlína. Pomocí stěrek a vysavačů vodu odstranili z podlahy. K vysušení stěn byly použity vysavače,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Promáčené třídy

Stará budova školy je propojená s novou, ve které sídlí mateřská škola. Její provoz se podařilo zajistit v jiné části budovy. Zhruba 360 dětí ze základní školy ale mají pro dnešek volno.

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

„Rodiče jsme informovali prostřednictvím interního systému. Voda se dostala do střední části budovy a protekla přes podhledy i do spodního patra, takže jsou promáčené i některé třídy. V takových podmínkách bychom učit nemohli,“ popsala ředitelka školy Jarmila Machalíčková.

Podle ní teď musí sanační firma prostory vysušit a proběhne i revize elektřiny. „Je to samozřejmě nepříjemné a bude tady ještě hodně práce. Máme promáčené koberce, některé zařízení jsme pořídili celkem nedávno. A když si vezmete, že školy pracují s omezeným rozpočtem, není to nic radostného,“ okometovala Machalíčková.

O provozu školy v dalších dnech by chtěla rozhodnout v odpoledních hodinách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu.

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil ve středu novinářům náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Lepší průjezdnosti městem by podle něho měl pomoci soubor...

19. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  13:05

Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Karlovarský kraj by mohl stát jednou ze tří oblastí pro testování autonomní mobility v Evropě, jejichž vznik plánuje podpořit Evropská komise. To by mohlo na západ Čech přilákat významné hráče v...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Ne každý kraj získal dotaci na nákup nových bateriových a elektrických vlakových souprav. Zlínský kraj uspěl, navíc v přepočtu na obyvatele dostane od Státního fondu životního prostředí vůbec...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu

Ilustrační snímek

Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Připravovaná výstava v Holešově nabídne atmosféru Vánoc minulého století

ilustrační snímek

Připravovaná výstava v Holešově na Kroměřížsku nabídne atmosféru tradičních českých Vánoc minulého století. Návštěvníky provede třemi stylizovanými místnostmi,...

19. listopadu 2025  11:28,  aktualizováno  11:28

NSS zamítl stížnost bývalého politického pracovníka v armádě, výsluhy nedostal

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, jenž před rokem 1989 působil v československé armádě jako zástupce velitele útvaru pro...

19. listopadu 2025  11:27

Výstava v olomoucké Telegraph Gallery zkoumá ženskou roli v době normalizace

ilustrační snímek

Olomoucká Telegraph Gallery otevře ve čtvrtek výstavu s názvem Za Pultem, která propojuje tvorbu české malířky Adély Janské, polské umělkyně Pauliny Olowské a...

19. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž

MÄ›stskĂ© divadlo ZlĂ­n uvede v ÄŤeskĂ© premiĂ©Ĺ™e inscenaci StarĂ˝ bĂ­lĂ˝ muĹľ

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž. Současná německá komedie je dílem Dietmara Jacobse a Moritze Netenjakoba. Zlínské divadlo...

19. listopadu 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

Hlavní lyžařské areály v Krkonoších a Orlických horách začaly zasněžovat

HlavnĂ­ lyĹľaĹ™skĂ© areĂˇly v KrkonoĹˇĂ­ch a OrlickĂ˝ch horĂˇch zaÄŤaly zasnÄ›Ĺľovat

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji využily chladnějšího počasí a tento týden spustily výrobu technického sněhu. Na Černé hoře v Krkonoších by se...

19. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Olomoucký kraj podpoří dotacemi lékaře v regionech, kde je málo ordinací

ilustrační snímek

Olomoucký kraj od příštího roku podpoří penězi lékaře, kteří se rozhodnou provozovat ordinace ve vybraných regionech s horší dostupností lékařské péče. Na...

19. listopadu 2025  11:06

Byt o dispozici 1+kk, 4. patro
Byt o dispozici 1+kk, 4. patro

Trávník, Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
2 299 000 Kč

Více z nabídky 108 052 nemovitostí

Světový den CHOPN: dušnost jako varovný signál

19. listopadu 2025  12:36

U Vyššího Brodu vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska

ilustrační snímek

U Vyššího Brodu na Českokrumlovsku vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska. Stezka propojí bývalou osadu Konrátov s rakouským Stiftungem. Náklady na...

19. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.