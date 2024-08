Spor o vodárny na Zlínsku končí. Želechovice po výměně vedení stáhly žalobu

Dřívější vedení obce Želechovice nad Dřevnicí se starostou Michalem Špendlíkem (Poctivá obec Želechovice) patřilo k trvalým kritikům dění kolem zlínského vodárenství. V roce 2022 obec pod Špendlíkovým vedením podala žalobu na neplatnost zásadní valné hromady Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK), které vlastní města a obce.

Na ní se schvaloval vznik provozní společnosti Vodárna Zlín. Opět to však bylo za účasti koncernu Veolia, přesněji řečeno její společnosti Moravská vodárenská. Ta dnes vlastní čtvrtinu nově založeného podniku. Od roku 2004 infrastrukturu provozovala sama a měla tak velké zisky, že to některým akcionářům VaK vadilo. Smlouva jí to zaručovala na třicet let, nová platí do roku 2029. Pak vodárny opustí.

Želechovice však již vedou starosta Ivo Thurner z hnutí STAN (kandidoval za uskupení Společně pro lepší Želechovice) a místostarostka Alena Gajdůšková z ČSSD (kandidovala za Obec pro všechny generace) a obec žalobu stáhla, spor ukončila smírem. Důvodem je podle starosty fakt, že naděje na vítězství v soudní při byla malá a nový provozní model už vrací vodárny pod kontrolu měst a obcí.

„Vstup soukromého subjektu do vodovodní infrastruktury nebyl dobrý. Nemohli jsme přijímat dotace na obnovu kanalizace,“ poznamenal Thurner.

Je to chyba, míní exstarosta

Podle něj bylo z hlediska hájení zájmů obce dobře, že se Špendlík proti tomu ohrazoval, podobně jako starostové Otrokovic a Fryštáku. Nový způsob fungování vodáren ale už má situaci vyřešit.

„V rámci možností je to přijatelný model. Zajímaly nás zejména dotace, které už dostáváme. Takže jsme šli formou smíru. Navíc protože jsme byli s VaK ve sporu, zastavily u nás investice. Vzhledem k urovnání sporu věřím ve vstřícnost z jejich strany,“ doplnil želechovický starosta.

Město vycházelo i ze závěrů právní analýzy, podle níž jsou šance na vítězství u soudu velmi malé. Obec také získala dotaci 55 milionů korun, z toho přes 16 milionů bylo z evropských zdrojů, na novou kanalizaci ve třech ulicích a může dosáhnout na další.

Podle exstarosty Špendlíka je smír chybou a obec si zmařila či zkomplikovala případnou cestu k náhradě škody. Ztráty Želechovic kvůli původnímu modelu fungování vodáren odhadl na 10 až 12 milionů korun. A částku, jež ztratily na dotacích, na 50 milionů korun.

„Žalobu jsme podali, protože jsme hájili zájmy našich občanů i všech ostatních v působnosti VaK Zlín, kteří byli poškozování nevýhodným provozem vodáren. Měla vytvořit podmínky pro náhradu škody,“ popsal Špendlík. „Přestože to zastupitelé věděli a byli seznámeni s těmito důvody, rozhodli o stažení žaloby.“

On ani jeho šest kolegů a kolegyň z uskupení Poctivá obec Želechovice už v obecním zastupitelstvu nesedí. Kvůli stažení žaloby nejprve vyvolali hlasování o odvolání starosty a místostarostky. Když návrh neprošel, vzdali se svých mandátů a vyzvali i ostatní zastupitele k témuž, aby mohly být předčasné volby. Ale neuspěli.

Za Špendlíkova starostování obec začala provozovat kanalizaci na svém území a vybírat i stočné. Proto podle něho může získat eurodotaci. Pokud by v ní byl soukromý subjekt, byl by to problém, protože by šlo o veřejnou podporu.

Valná hromada platí, ve Zlíně jsou spokojeni

Vedení Zlína i VaK stažení žaloby vítá. „Valná hromada tím pádem nebude dál rozporovaná, stejně jako současný model, který podle mě funguje dobře,“ reagoval zlínský primátor Jiří Korec (ANO). „Nemůžu vyloučit, že zase někdo něco nenapadne, ale i jiná města u nás hledají inspiraci, což znamená, že to nebylo vyjednáno špatně,“ řekl.

„Vzetí žaloby zpět přispívá ke zlepšení vztahů v rámci akcionářské struktury a přináší další uklidnění v rámci fungování naší společnosti,“ sdělila ředitelka VaK Zlín Miriam Chmelová Holbová, která je rovněž zlínskou zastupitelkou za ANO.

Na příští rok firma plánuje investice v Želechovicích v řádech milionů korun. Současně čerpá národní dotace a řeší možnost získání evropských peněz. Má je přislíbené přes Státní fond životního prostředí.

„Charakter současného provozního modelu není překážkou pro čerpání dotací,“ tvrdí Chmelová Holbová. Při provozování infrastruktury koncernem podnik na evropské miliony nedosáhl.

Žalob proti valné hromadě z roku 2022 přišlo soudu více. Podal ji zlínský opoziční zastupitel Pavel Sekula (dříve SPD, teď bezpartijní), který ji později stáhl a jednu dobu figuroval v dozorčí radě VaK.

Na soud se obrátil i dlouholetý kritik působení koncernu Veolia v českých vodárnách Radek Novotný, ale žalobu podal pozdě. Zvažuje však, že kvůli stejné valné hromadě podá trestní oznámení na tehdejší vedení VaK. „Nic jiného nezbývá,“ míní Novotný.