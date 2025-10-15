Kvůli sesuvu svahu a jeho opravě byl úsek trati mezi Valašskou Polankou a Horní Lidčí neprůjezdný už několik měsíců v roce 2022. Další zásah je nutný nyní.
„Průběžný monitoring Správy železnic totiž ukázal, že svah se oproti původním předpokladům pohybuje v širším území. Neodkladný zásah umožní na důležité spojnici se Slovenskem obnovit bezpečný dvoukolejný provoz a zároveň ochránit okolní území,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
Práce za 338 milionů korun obstará společnost Rataela, která uspěla ve výběrovém řízení. „Rekonstrukce trati začala v minulých dnech, potrvá do léta 2027. Vyžádá si i několik nepřetržitých výluk,“ sdělil Gavenda.
Kvůli nestabilnímu svahu nedaleko stanice Horní Lideč mohly nyní vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Bezpečnost cestujících garantoval nepřetržitý geotechnický monitoring.
„Stavbaři nyní zahájí stabilizaci svahu na více než kilometr dlouhém úseku, kde opakovaně docházelo k posunům koleje. Provedou sanaci zemního tělesa, vymění kolejnice a pražce a zajistí odvodnění trati,“ uvedl mluvčí.
S první nepřetržitou výlukou provozu musejí cestující kvůli opravě počítat od 22. do 27. října, následně vlaky nepojedou v termínu od 2. do 9. prosince. „Nejdelší omezení se plánuje příští rok, kdy nebude možná jízda vlaků od poloviny února do poloviny prosince,“ doplnil mluvčí.
Dvoukolejná mezistátní elektrizovaná železniční trať označená na českém území číslem 280 spojuje stanici Hranice na Moravě na Přerovsku se slovenským Púchovem. Využívají ji například vlakové spoje Českých drah EuroCity (EC) pojmenované Valašský expres, které jezdí z Prahy do Horní Lidče a dále do Púchova a zpět.