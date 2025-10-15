Oprava železnice na Vsetínsku si vyžádá výluky, první bude už koncem října

Správa železnic (SŽ) opraví rozsáhlý sesuv na mezinárodní železniční trati mezi Valašskou Polankou a Horní Lidčí na Vsetínsku. Rekonstrukce železnice začala v minulých dnech a potrvá až do léta 2027. Vyžádá si i několik nepřetržitých výluk, první z nich už koncem října.
V železničním úseku Valašská Polanka – Horní Lideč se utrhl svah pod kolejemi | foto: Správa železnic

Kvůli sesuvu svahu a jeho opravě byl úsek trati mezi Valašskou Polankou a Horní Lidčí neprůjezdný už několik měsíců v roce 2022. Další zásah je nutný nyní.

Železniční nádraží v Horní Lidči na Vsetínsku (srpen 2025)

„Průběžný monitoring Správy železnic totiž ukázal, že svah se oproti původním předpokladům pohybuje v širším území. Neodkladný zásah umožní na důležité spojnici se Slovenskem obnovit bezpečný dvoukolejný provoz a zároveň ochránit okolní území,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Práce za 338 milionů korun obstará společnost Rataela, která uspěla ve výběrovém řízení. „Rekonstrukce trati začala v minulých dnech, potrvá do léta 2027. Vyžádá si i několik nepřetržitých výluk,“ sdělil Gavenda.

Kvůli nestabilnímu svahu nedaleko stanice Horní Lideč mohly nyní vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Bezpečnost cestujících garantoval nepřetržitý geotechnický monitoring.

Sesuv půdy na Vsetínsku na osm týdnů uzavřel železniční trať na Slovensko

„Stavbaři nyní zahájí stabilizaci svahu na více než kilometr dlouhém úseku, kde opakovaně docházelo k posunům koleje. Provedou sanaci zemního tělesa, vymění kolejnice a pražce a zajistí odvodnění trati,“ uvedl mluvčí.

S první nepřetržitou výlukou provozu musejí cestující kvůli opravě počítat od 22. do 27. října, následně vlaky nepojedou v termínu od 2. do 9. prosince. „Nejdelší omezení se plánuje příští rok, kdy nebude možná jízda vlaků od poloviny února do poloviny prosince,“ doplnil mluvčí.

Trať na Slovensko zrychlí díky dvěma tunelům, nádraží čekají velké opravy

Dvoukolejná mezistátní elektrizovaná železniční trať označená na českém území číslem 280 spojuje stanici Hranice na Moravě na Přerovsku se slovenským Púchovem. Využívají ji například vlakové spoje Českých drah EuroCity (EC) pojmenované Valašský expres, které jezdí z Prahy do Horní Lidče a dále do Púchova a zpět.

