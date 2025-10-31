Budou jezdit časně odpoledne a zastavovat také ve Zlínském kraji, například v Otrokovicích. „Cílem je, aby vlaky mezi Vídní a Polskem jezdily každé dvě hodiny a teď tam jsou ještě pauzy čtyři hodiny,“ upřesnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Budou to klasické soupravy EuroCity.“
Státní dopravce současně zavede nové spojení z Moravy do Vratislavi (dvakrát denně) a Poznaně (jednou denně). Nepůjde však o nové vlaky, ale vagony, které budou součástí stávajících, nebo nově zavedené soupravy. V Bohumíně se odpojí a pojedou do cíle své cesty.
Cestující musejí počítat i s tím, že kvůli výluce bude od poloviny února 2026 Valašský expres z Prahy na Slovensko končit ve Vsetíně. Odtud bude do Púchova, případně Žiliny zajištěná náhradní autobusová doprava.
|
Leo Express chce posílit spojení se Zlínským krajem, uvažuje i nad Vídní
Soukromý dopravce Leo Express zavádí od 30. dubna 2026 linku z Prahy do Bratislavy. Dopravce jezdil na trati mezi Prahou a Starým Městem už dříve, teď se vrací k původnímu konceptu, který rozšiřuje na Slovensko.
„Cestující ve Zlínském kraji si přáli návrat Leoše, a tak jsme pro ně zajistili nízkopodlažní vlaky Talgo S6 nabízející vysoký komfort,“ zmínil ředitel Leo Express Peter Köhler.
„Naše konkurence v rámci dálkové dopravy nabízí převážně vysokopodlažní vlaky, kde vstup přes schody může rodiče s dětmi, starší cestující, cyklisty nebo cestující na vozíčku odradit. Zároveň jsme spoje naplánovali tak, abychom obsloužili Slovácko, ale nově také Hodonín, Břeclav a Bratislavu,“ doplnil.
|
Vysokorychlostní trať Zlínský kraj míjí, i tak se cestování vlakem zkrátí
Dopravce vypraví dva zpáteční spoje denně, ranní a odpolední. Ty ze Slovenska však nebudou zastavovat na všech důležitých stanicích ve Zlínském kraji: ranní vynechá Hulín, odpolední Otrokovice, které jsou přestupním místem do Zlína. Přitom každý vlak zastaví ve Starém Městě.
„Důvodem omezení vybraných zastávek je kapacitní omezení ve stanicích a zároveň nutnost vejít se do vyhrazených časových slotů na koridoru a zachování jízdních časů,“ vysvětlil mluvčí Leo Expresu Emil Sedlařík. „V budoucnu bychom chtěli, aby všechny naše vlaky zastavovaly i v těchto zastávkách.“
Současně Leo Express upozorňuje, že novými vlaky zavádí přímá spojení, která dříve neexistovala, například mezi Hulínem a Bratislavou. „Ceny jako vždy začnou při včasném nákupu na 99 korunách či čtyřech eurech,“ poznamenal Köhler.
|
Snadnější cesta na Slovensko. Zlínský kraj chce cestování na jeden doklad
Od prosince 2026 chce začít jezdit z Prahy přes Zlínský kraj do Hodonína RegioJet, který dříve ze Starého Města do Prahy také jezdíval. Vypraví jeden spoj denně tam a zpět. „Myslím si, že tam existuje mezi cestujícími poptávka,“ míní majitel RegioJetu Radim Jančura.
RegioJet plánuje také nové spojení z Varšavy do Vídně, přičemž vlaky by jezdily přes Zlínský kraj. Zastavovat by měly na všech zdejších důležitých stanicích.
Šlo by o jeden ranní vlak denně v každém směru. Podle Jančury to souvisí se vstupem RegioJetu na polský trh. „Zbourali jsme tam monopol Polských drah,“ upozornil Vančura.
RegioJet zahájil toto září zkušební provoz na lince z Krakova do Varšavy. Od letošního prosince chce jezdit z Varšavy do Poznaně, z Krakova do Gdyně a z Varšavy přes Ostravu do Prahy. V budoucnu z Prahy k Baltu.