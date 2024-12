Zemědělci stále nevědí, co budou pěstovat. Stát chystá omezení kvůli erozím

8:32

Zemědělci ze Zlínského kraje žijí v nejistotě, protože nevědí, co budou příští rok na podzim sázet na svá pole. Stát zavádí protierozní opatření, která to budou omezovat. Původně to chtěl udělat už v polovině letošního roku, pak termín posunul na polovinu příštího roku. Aktuálně ho nechce potvrdit.