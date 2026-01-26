Populace hrabošů ve Zlínském kraji prudce roste. Hrozí, že zničí úrodu

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Když se v minulých letech přemnožili hraboši polní, způsobili zemědělcům velké škody. Na polích Zemědělského obchodního družstva Rataje poničili až polovinu úrody. Nejhorší byl rok 2019 a přelom let 2023 a 2024. Teď se kalamitní situace vrací. Podle podzimního sčítání děr hrabošů jejich populace od léta prudce roste.

Hraboš polní | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

„Z dat za listopad je patrné, že dochází k rapidnímu nárůstu populací v trvalých a krmných kulturách ve Zlínském a Olomouckém kraji,“ uvedla mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.

„Během prosince a ledna populace posílily a ani současný ráz počasí aktivitu hrabošů nijak neomezil. Hraboší populace se z víceletých plodin přesunuly i do porostů ozimů,“ doplnila k situaci ve Zlínském kraji.

„Hraboši na pole patří, ale ne v takové míře. Je to hrozba pro ty, kdo mají také živočišnou výrobu. Přijdou o krmení.“

Martin Gabrhelíkšéf agrární komory

U jednoletých plodin je práh škodlivosti 200 aktivních nor na hektar, u víceletých 400 děr. Ve Zlínském kraji je jich nyní 2 400 na polích s víceletými rostlinami, což je šestinásobek. V případě jednoletých plodin přesahovaly hodnoty tisíc děr na hektar, to je pětkrát víc.

„Nejhorší situace je v oblastech, kde hraboši tradičně způsobují škody, tedy na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku i Zlínsku. Na Kroměřížsku jde o katastry Břest nebo Němčice u Holešova,“ poznamenala Hrabčáková. Špatnou situaci potvrzují také zemědělci.

Hrabošů na poli ubývá, ale stále je jich moc. Trápí hlavně Kroměřížsko

„Hraboši na pole patří, ale ne v takové míře. Je to velká hrozba zejména pro ty, kdo mají i živočišnou výrobu, protože přijdou o krmení,“ upozornil ekonom společnosti Zámoraví z Břestu Martin Gabrhelík, který je předsedou Agrární komory Zlínského kraje.

Právě v Břestu mají živočišnou i rostlinnou výrobu. Na krmení potřebují vojtěšku, na podestýlku obilí. „Poškozené jsou už ozimé plodiny. Žito, které se sází nejdříve, částečně řepka a pšenice. Vojtěšku nedokážu odhadnout,“ nastínil Gabrhelík. Už na podzim byly na polích viditelné nory a plochy zničené hrabošem. Což se týká i dalších lokalit.

„Jde o to, jestli se hraboši stihnou tak namnožit, aby opět udělali velkou škodu. Některé oblasti jsou už hodně zasažené. Snímkujeme pole dronem a podle toho se zařizujeme,“ řekl šéf ratajského družstva Josef Sedláček.

Jedy na hraboše nezabírají, všímá si zemědělec. Jsou účinné, oponuje úřad

V Ratajích chtějí proti hrabošovi použít hubicí přípravek Stutox II. Budou ho klást do nor pomocí plastových trubek na konci února nebo začátkem března, ještě než začne vegetační období.

„Hraboš se množí geometrickou řadou a je potřeba to zastavit, omezit, snížit,“ zdůraznil Sedláček. „Jinak se může opakovat situace z roku 2019, kdy jsme sklízeli tunu pšenice z hektaru, i když normálně to bývá osm tun. Na poli byl sem tam klas, bylo to strašné,“ popsal.

Stutox II je možné aplikovat pouze za sucha, jinak se otrávená návnada rozpadne. V Břestu ji užívat nemohou, protože se tam má vyskytovat chráněný křeček polní, jehož populaci by to mohlo ohrozit. Naopak v Agrodružstvu Postoupky o Stutoxu II zatím neuvažují, protože pole mají zasažená hrabošem jen okrajově.

Pomůže letošní tuhá zima?

„Zatím to není tak hrozivé, ale dá se očekávat, že populace hraboše bude gradovat podobně, jak jsme to zažili v některých minulých letech,“ naznačil ředitel družstva Jiří Šírek. „Nárůstu populace by mohla trochu zabránit zima, která je po delší době docela tuhá. Jak bude tát a opět přimrzat, může to v jejich norách dělat problémy.“

Hraboš je schopen si v dobré černozemi vyhloubit nory do půl metru hloubky, v nichž se dokáže schovat i před mrazem. Nejhorší pro něho je, když jsou teploty kolem nuly, mlha a vlhko. Takové počasí bylo hlavně ke konci roku.

Vzácný orel stepní zamířil na Kroměřížsko, lákali ho hraboši na polích

„V kombinaci se sněhovou pokrývkou mrazy nepředstavují pro hraboše větší problém, sníh skýtá zároveň tepelnou izolaci a úkryt před dravci,“ sdělila Hrabčáková.

Mrazy navíc příliš neprospívají plodinám, které mohou ničit. „Hlavně řepky jsou poškozeny mrazem. Počítáme, že některé porosty nepřežijí,“ odhadl Sedláček. „A k tomu se ještě přidal hraboš.“

Proč se hraboš přemnožuje právě na Kroměřížsku, zemědělci netuší. Možná je to podle nich kvůli zdejší kvalitní a měkké černozemi, do níž se hlodavcům snadno hloubí nory a je úrodná. Každopádně už se zase mluví o tom, že rok 2026 bude opět „hraboší rok“.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.