Žena ze Zlínska přišla podvodem o milion korun, peníze předala domnělému bankéři

Žena ze Zlínska přišla podle policie podvodem o milion korun. Peníze si po psychickém nátlaku podvodníků půjčila, načež je v několika částkách osobně předala domnělému bankéři. Po pachatelích, kteří se vydávali také za policisty, pátrá policie. Za podvod jim hrozí dva roky až osm let vězení, uvedla dnes v tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Podvodníkům se podařilo peníze od ženy pracující ve zdravotnictví vylákat za necelých 27 hodin. Ženě nejprve zavolal muž, který se představil jako policista z kriminálky ze Vsetína. "Řekl jí, že si chtěl někdo na její jméno založit úvěr a jediná možnost, jak tomu může zabránit, je vzít si úvěr ve stejné výši - milion korun. Následně jí volal údajný bankéř a podvodníci dokonce využili i skutečné jméno vysoce postaveného policisty ze Vsetína, který měl ženě také volat, aby ji přesvědčil o nutnosti spolupráce za účelem odhalení pachatele," uvedla mluvčí.
Žena si vzala úvěr milion korun a podle instrukcí údajného bankéře postupně v různých pobočkách banky vybírala peníze po 200.000 korunách. "Tyto peníze potom předala osobně neznámému muži v Kroměříži a v Brně. Celou dobu, jak při výběru peněz, tak při cestě do jednotlivých měst, byla v nepřetržitém telefonickém kontaktu s údajným bankéřem, který ji instruoval, kam má jet, kde má natankovat či zaparkovat a komu předat peníze," uvedla Kozumplíková.
Jakmile žena předala celý milion korun, bankéř na telefonu ji podle vyšetřovatelů požádal o dalších 400.000 korun, což zdůvodnil tím, že někdo opět požádal o úvěr na její jméno. "To už žena odmítla a hovor se přerušil. Když se pokoušela dovolat zpětně na čísla, z nichž jí jednotliví policisté a bankéři volali, už se jí to nepodařilo. Uvědomila si, že se stala obětí podvodu," doplnila mluvčí.
Před obdobnými podvody policie opakovaně varuje. Upozorňuje lidi, že je policisté ani bankéři nenutí, aby si vzali úvěr. Nikdy se podle policie také nestane, aby skutečný policista nebo bankéř po telefonu nutil člověka někomu předávat peníze v hotovosti.