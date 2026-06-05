Ženu, kterou ve Zlíně napadla bachyně, propustili lékaři z nemocnice

Ženu, kterou ve středu ve Zlíně napadla bachyně, dnes lékaři Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně propustili domů. Žena měla poraněnou nohu. Do nemocnice bude docházet pouze k ambulantnímu ošetření, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
"Paní, která byla napadená divokým prasetem, jsme hospitalizovali na traumatologii ve středu se středně těžkým poraněním dolní končetiny. Její stav byl natolik dobrý, že jsme ji mohli dnes propustit domů," uvedla mluvčí.
Bachyně ženu napadla na pěšině nad zahradami rodinných domů na okraji lesa ve zlínské části Letná. Bachyně poté zaútočila i na dalšího člověka, kterého však nezranila. Město ve čtvrtek upozornilo na zvýšené riziko střetu s divokými prasaty v oblasti a situaci řeší s mysliveckým spolkem. Ve hře je i možnost vytlačení bachyně z prostoru nebo její případný odstřel, pokud to bezpečnostní podmínky dovolí, uvedla radnice na webu.
Bachyně ženu napadla v oblasti na okraji lesa, kterou využívají rodiny s dětmi, cyklisté, běžci i lidé se psy. V blízkosti jsou i dětská hřiště. "Situaci bereme vážně. Prosíme občany o maximální opatrnost při pohybu v této lokalitě, zejména v ranních a večerních hodinách. Pokud lidé zaznamenají pohyb divokých prasat, doporučujeme místo okamžitě opustit a nesnažit se ke zvěři přibližovat," uvedl vedoucí oddělení lesů odboru městské zeleně Petr Hoferek. Bachyně se selaty bývají při pocitu ohrožení velmi nebezpečné a mohou reagovat agresivně.
Radnice vyzvala lidi, aby nevyhazovali bioodpad do okolí lesa. Upozornila také na to, že je třeba mít psy na vodítku.