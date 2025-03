Umělečtí stolaři z Brna renovují dobová americká okna v Zikmundově vile

„Původní plán byl vymontovat jedno okno a podívat se, jaká je u něj použitá technologie. Práce na demontáži se ale maličko zdržely. Je tam spousta krásných technických vymožeností, které nám to lehce komplikují,“ vysvětlila ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Dagmar Výlupková.

Okna, mezi něž patří i velké arkýřové okno, navrhl architekt Zdeněk Plesník. U něj si Zikmund objednal celkový návrh rekonstrukce vily, kterou v roce 1953 ve Zlíně koupil od oscarového režiséra Elmara Klose. Jsou tedy více než sedmdesát let stará.

Jde o takzvaný americký systém, kdy se okna otevírají vytažením nahoru a zajetím do fasády. Zároveň na stejném principu fungují i moskytiéry nebo rolety, které se ještě dají vyklopit, aby kolem nich mohl proudit vzduch. Některé okenní mechanismy jsou zakryté dřevem.

Renovace je potřeba především proto, že už za Zikmundova života nebyla okna zcela funkční.

„Je to naše nejpalčivější otázka, protože teď se dá otevírat pouze jedno okno,“ upozornila Výlupková. „Kvůli provozu ale potřebujeme, aby se dala otevírat všechna, aby fungovaly rolety a podobně.“

Dřevo na oknech je v pořádku

Renovace se proto ujala odborná firma z Brna, která se věnuje uměleckému stolařství. Pracovníci musejí postupně odstranit obkladové krytí, vyjmout okenní křídla, dřevo očistit, obrousit a znovu natřít.

Včera se pokusili vyjmout první okno. Uvolnění se však podařilo až při druhém pokusu.

„Určitě i v době, kdy okna instalovali, museli uvažovat tak, že je budou chtít někdy opravit. Takže si myslím, že i odsud z místnosti se dala rozmontovat a nemusela se rozmontovávat nahoře,“ popsal majitel brněnské firmy Tabernákl Libor Urbánek.

Restaurováním a opravami starožitného nábytku se zabývají přes třicet let. Mají také licenci na restaurování uměleckořemeslných děl, jež jsou kulturními památkami.

„Dřevo je v pořádku, tomu nic není. Ale pravdou je, že okna mají více než sedmdesát let a je to znát,“ upozornil Urbánek. „Nic překvapivého jsme u nich nenašli, ale je to dřevo, které vlhkem nabývá na svém objemu, tím pádem se v drážkách roztahuje a okna jdou špatně zvedat.“

S renovací oken by nadační fond chtěl být hotový ještě letos. Pustí se ale i do dalších investic, například nového oplocení zahrady nebo výstavby zahradního domku, jenž bude sloužit pro stroje a nářadí potřebné k údržbě rozlehlé zahrady.

V plánu je i rekonstrukce garáže a sklepa, kde má vzniknout návštěvnické centrum. Náklady na obnovu vily slavného cestovatele se odhadují na dvacet milionů korun.