„Zapojením dotačních prostředků by došlo k významnému snížení finanční zátěže městského rozpočtu,“ potvrdil starosta města Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště).
„Je to pro nás velmi očekávaná věc. Měli jsme přizpůsobený celý harmonogram tak, abychom se o dotaci mohli ucházet. Koordinovat to celé při tak velké investici nebyl vůbec jednoduchý úkol,“ prohlásil.
O dotace od NSA je zájem
Žádost o dotaci je směřovaná na Národní sportovní agenturu (NSA), která každoročně vypisuje různé dotační programy do oblasti sportu. Získat finance ale není jednoduché, i když žadatel splní všechny podmínky.
Důvodem je především fakt, že zájem je vysoký a částky určené na rozdělení mezi žadatele, jsou mnohem nižší. V některých případech dokonce rozhoduje i rychlost, s jakou se zájemce přihlásí.
Hradiště proto odeslalo žádost v den, kdy se otevřel jejich příjem, tedy 18. prosince. Jde o program Standardizovaná sportovní infrastruktura určený na nová sportovní zařízení, v němž by se mělo rozdělovat celkem půl miliardy korun.
S výstavbou se nedalo otálet
V podmínkách dotace například je, že zařízení musí primárně sloužit místním klubům, případně organizacím, školám a veřejnosti. Maximální částka, kterou může získat žadatel na stavbu zimního stadionu, je 120 milionů.
K tomu by pak mohlo Hradiště dostat dalších 12 milionů od kraje. „To by nám hodně pomohlo. Teď čekáme a doufám, že budeme úspěšní,“ věří Blaha.
Rozjet stavbu už ale město muselo, aniž by mělo jistotu, že dotaci získá. Loni totiž NSA žádný dotační program, který by se pro Hradiště hodil, nevyhlásila. Zhotovitel už byl přitom vybraný, smlouva podepsaná a začínaly běžet lhůty.
I proto zastupitelé už dopředu schválili tuto investici z vlastního rozpočtu, rozdělenou do několika let. Získání dotace by tak byl především příjemný bonus.
„Z mého pohledu máme velkou šanci. Vyčkávali jsme, až bude vypsaný potřebný dotační titul, ve kterém bychom mohli dosáhnout na požadovanou částku. Postupovali jsme obezřetně,“ poukázala uherskohradišťská zastupitelka za hnutí ANO a současná krajská radní za životní prostředí Renata Prchlíková, která je v Uherském Hradišti členkou finančního výboru a sportovní komise.
„Věřím, že máme precizně zpracovanou žádost, která splňuje vše, co má a hlavně, že máme projekt, který je ve vysoké fázi rozpracovanosti a také počátku realizace. Takových projektů nebude mnoho,“ myslí si.
Rozhodnutí padne do dubna
Termín odeslání žádostí byl do 19. ledna. Teprve nyní začne agentura přihlášky kontrolovat a posuzovat. Ze Zlínského kraje má o dotaci zájem například Nivnice, kde staví novou sportovní halu.
„Podpořeny budou pouze ty žádosti, které dosáhnou nejlepšího hodnocení a splní všechny podmínky, a to v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do vyčerpání celkové alokace,“ stojí v pravidlech programu.
NSA však upozorňuje, že v tuto chvíli nejsou předem avizované částky na dotační programy jisté. Jestli ve zmíněném programu zůstane celých 500 milionů, nebo bude částka jiná, se tedy rozhodne později.
„Čekáme na schválení státního rozpočtu, veškeré uvedené skutečnosti jsou pouze předpoklady, které vychází z původního návrhu státního rozpočtu,“ zdůraznil Ivo Jebousek, místopředseda agentury, který je momentálně pověřený jejím řízením, pro iDNES.cz.
„Ukončení hodnocení žádostí a sestavení pořadí očekáváme do konce února 2026, konečné výsledky potom v průběhu dubna,“ doplnil Jebousek.
I kdyby nebylo Uherské Hradiště v získání dotace úspěšné, nemělo by to omezit žádné jiné investice.
Podle opozice chyběla diskuze s veřejností
„Máme naspořeno asi 800 milionů korun a dalších 200 milionů v majetku, který nepotřebujeme. Nicméně za nás jsme investici do zimního stadionu nikdy aktivně nepodpořili, protože si myslíme, že jsme peníze mohli použít třeba na vyřešení problémů s parkováním na sídlištích nebo na sociální bydlení,“ poukázal opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Hradišťáci).
Podle něj chyběla také větší diskuse s veřejností o tom, jak bude stadion vypadat. „Například nevím, jestli bylo úplně nutných osmdesát lůžek jako ubytování, když máme naproti vysokoškolské koleje a i další kapacity,“ uvedl Dvouletý.
Nový stadion, který nahradí původní halu ze 70. let minulého století, je navržen jako moderní sportovní komplex s celoročním provozem, dvěma ledovými plochami, šatnami, ubytovacími prostory a kompletním zázemím pro sportovce i veřejnost. Kapacita nové haly bude 500 diváků. Nový zimní stadion by měl být hotový v září 2026.