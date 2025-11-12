Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory

Petr Skácel
  15:42aktualizováno  15:42
Zlínští hokejoví fanoušci se možná dočkají dlouho vyhlížené opravy zastaralého zimního stadionu. Vznikla by v rámci PPP projektu, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zástupci města jako majoritního akcionáře klubu už jednají se dvěma možnými zájemci.

„Dohodli jsme, že nám v horizontu zhruba dvou týdnů předloží ekonomické modely a varianty, kde vidí možnou komerční stránku,“ uvedl pro iDNES.cz primátor města Jiří Korec.

Možný model je následující: soukromý investor opraví zimní stadion a pak jej bude provozovat či jej pronajme městské organizaci Steza, která se o sportoviště ve Zlíně stará. Finanční výnos bude jeho. U stadionu by mohl také vybudovat další sportoviště, posilovnu, ubytovací kapacity či jiné zařízení, z něhož by mu plynuly zisky.

Zastaralý zimní stadion ve Zlíně potřebuje opravu. Město teď jedná se dvěma soukromými investory. (listopad 2025)
Zimní stadion ve Zlíně (září 2022)
Rekonstrukce zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně začala výměnou mantinelů. (květen 2022)
Rekonstrukce zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně začala výměnou mantinelů. (květen 2022)
Rekonstrukce zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně začala výměnou mantinelů. (květen 2022)
9 fotografií

Zájemci nyní s městem řeší, zda by si úvěr na opravu vzali oni nebo město, a jaká by ve druhém případě byla výše splátky, kterou by investor městu ročně platil. Může to činit například 100 milionů korun, kvůli provozu stadionu i vedlejší ledové plochy by však částka mohla narůst až na 130 milionů.

„Získat soukromý kapitál pro tuto stavbu a ušetřit na budoucím provozu nám dává smysl. Nechceme si klást přehnané podmínky, ale musí to dávat smysl oběma stranám. A také by to mělo mít přidanou hodnotu pro město, aby nefungovalo jen jako ‚banka‘ pro vzetí úvěru,“ sdělil Korec.

Stavět jinde? Chybí pozemky

Město dlouho plánovalo rozsáhlou rekonstrukci zimního stadionu, díky níž by se z něj stala multifunkční hala, ale nezískalo na ni dotaci. Proto projekt uložilo k ledu, byť již má nachystané stavební povolení. V roce 2023 se na stadionu udělaly dílčí opravy za zhruba 80 milionů korun.

Zlín mění trenéry

V loňské sezoně se s týmem dostal až do finále Maxa ligy, letos ale odnesl nevydařený start. Trenér RI Okna Berani Zlín Ján Pardavý v úterý skončil i se svým asistentem Richardem Kapušem, nahradili je kouč juniorky Martin Janeček a zlínská ikona Martin Hamrlík, který rovněž působil u juniorského týmu.

Tým povedou už ve středu proti Přerovu (17.30 hodin).

„Situace nikoho v klubu netěší, ale po sérii špatných výsledků potřebujeme tým nastartovat a dát mu nový impulz. Na současných výsledcích se podílí více faktorů, včetně výkonů jednotlivých hráčů, kteří si musí uvědomit svou odpovědnost,“ řekl sportovní manažer Jan Srdínko.

„Díky tomu se prodloužila jeho životnost o deset až patnáct let. Tím jsme vytvořili mezičas, abychom mohli řešit, co s ním dál,“ vysvětlil Korec.

Radnice má dvě možnosti: první je částečná rekonstrukce za asi 400 milionů korun, která ale pozbývá smysl v souvislosti s tím, že od roku 2027 dojde v Česku ke zpřísnění bezpečnostních požárních předpisů. A aby je projekt nově opraveného stadionu splnil, muselo by k tomu město připlatit další stamiliony korun.

„Dostali bychom se tak na částku třeba 900 milionů korun. Pak už se nabízí, abychom se bavili o stavbě prakticky nového stadionu na místě stávajícího za odhadem 1,5 miliardy korun,“ naznačil Korec.

Zlín může postavit nový stadion i jinde a na zelené louce, jenže nevlastní pozemky v příhodné lokalitě. „Kdybychom je měli vykupovat, dostali bychom se finančními náklady někam, kde to nedává smysl,“ poznamenal primátor.

Klub by musel hrávat jinde

Proto platí: pokud stavět, tak na současném místě. „Kvůli zpřísněným požárním normám je otázkou, zda je správné pokračovat v původním projektu opravy, nebo udělat to, co Jihlava: stávající stadion zbořit a postavit nový tak, aby to dávalo ekonomicky smysl,“ uvažuje Korec, podle něhož jsou obecně ceny za nové zimní stadiony v Česku velmi vysoké. I kvůli zmíněným požárním předpisům.

„V Dánsku stavěli nový zimák s kapacitou šest tisíc lidí a stálo je to 500 milionů korun. U nás se bavíme o 1,5 miliardě,“ zmínil.

Zlín opravuje zimní stadion, nových sedaček se však diváci zatím nedočkají

Jisté je, že v případě rozsáhlé rekonstrukce by musel hokejový klub svoje zápasy nějakou dobu hrávat jinde. „Staví se nový zimní stadion v Uherském Hradišti, spolupracujeme s Přerovem, variantou je i Brno, které se bude z Ronda stěhovat do nové arény,“ řekl iDNES.cz jednatel klubu Jan Pravda. „Ale jsou to velmi předběžné úvahy. Až budeme vědět, že k opravě dojde, racionálně se k tomu postavíme.“

Aktivitu města i soukromých společností vítá. „Jednání se účastním, investory znám a doporučil jsem je. Jsme teprve na začátku, ale věřím, že se brzy posuneme,“ podotkl Pravda.

Kraj finančně nepomůže

Klíčová otázka zní: pokud by rekonstrukci arény či stavbu nové haly na stejném místě platilo město, mělo by na to peníze? Zastupitelé v září schválili, že si Zlín vezme úvěr až 1,1 miliardy korun na financování strategických projektů. Splácet jej bude dvacet let. A vzít si další úvěr radnice nebude moci kvůli svému cash flow.

„Pokud bychom chtěli opravu zimního stadionu financovat ze svého, museli bychom se bavit, jestli škrtneme některou z plánovaných investic na úkor stadionu. Balík peněz, s nimiž disponujeme, je jen jeden,“ podotkl Korec.

Velké kapely nemají kde hrát a Zlín strádá. Zimní stadion už nevyhovuje

Proto je ve hře PPP projekt. „Stavbu či opravu stadionu by soukromá firma udělala rychleji a levněji než město, které soutěží veřejně. Takový investor má navíc většinou na sebe navázanou velkou stavební firmu,“ dodal primátor.

Na rozdíl od zmíněného zimního stadionu v Jihlavě, na který tamější hejtmanství poslalo 500 milionů korun, se ve Zlíně s pomocí kraje počítat nedá. „Zlínský kraj potřebuje zafinancovat opravu nemocnice nebo rozvojové území ve východní části baťovského areálu,“ konstatoval Korec.

„Jako městská rada jsme rádi, že mají v plánu tyto investice na území města Zlína, ale je tím jasné, že jim nezbývají finance, aby dotovali naše projekty. Bylo to tak i u Velkého kina. Není to tak, že by nechtěli pomoci, ale jsou stejně jako my limitovaní nedostatkem peněz.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Vlak srazil a zabil mezi Kroměříží a Hulínem člověka. Trať stála tři hodiny

Aktualizujeme
Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

12. listopadu 2025  19:32,  aktualizováno  21:33

RECENZE: Podfukáři 3. Načas zmizeli, ale vrací se, aby kouzly opět bojovali proti zlu

Šarmantní Rosamund Pike šéfuje mafiánské organizaci.

Čtyři jezdci se znovu hlásí o slovo. Z davu si vyberou „náhodného“ návštěvníka a vtělí se do něj. Přítomný kryptomagnát rázem přišel o podvodem nabité jmění. Ale kdo ho vlastně o ně připravil? Nový...

12. listopadu 2025  21:04

Nehoda kamionu a dodávky uzavřela večer dálnici D3 u Ševětína

Nehoda kamionu a dodĂˇvky uzavĹ™ela veÄŤer dĂˇlnici D3 u Ĺ evÄ›tĂ­na

Dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy uzavřela dnes večer u Ševětína na Českobudějovicku vážná nehoda kamionu a dodávky. Hasiči z jednoho vozidla vyprostili...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:38

Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  20:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřel střet dodávky a auta. Vrtulník nemohl přistát

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřela v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí...

Ve středu vpodvečer uzavřela dopravní nehoda ve směru na Prahu dálnici D3 v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí. Střetla se tam dodávka s osobním automobilem. Zranění utrpěl dvaadvacetiletý muž....

12. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno 

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

V sobotu 22. listopadu začnou v centru Ostravy vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartuje...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Pardubická galerie představuje díla studentů malířského ateliéru z Plzně

PardubickĂˇ galerie pĹ™edstavuje dĂ­la studentĹŻ malĂ­Ĺ™skĂ©ho ateliĂ©ru z PlznÄ›

Pardubická Gočárova galerie dnes v Domě U Jonáše zahájila výstavu prací studentů malířského ateliéru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské...

12. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  17:44

Můj syn Jan Květoň krásně fotí. Jen není tak průrazný, aby své fotografie někam posílal. Posílám vám tady tuto z vyhlídky v Bohnicích. Má zajímavé barvy.

vydáno 12. listopadu 2025  19:04

Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...

12. listopadu 2025  19:02

Paříž, pátek 13. 11. 2015. Datum, které vyděsilo Evropu. Francie oplakávala mrtvé teroru

Svíčky a nápisy před francouzskou ambasádou v Praze lidé 14. listopadu 2015...

Francie si připomíná výročí jedné z nejtemnějších nocí své moderní historie. Tekla při ní krev, umřelo přes sto lidí.

12. listopadu 2025

Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění

Namrzlé trolejové vedení způsobilo kolaps tramvajové dopravy v Praze.

V centru Prahy ve středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká...

12. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:24

Znáte virál 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025,  aktualizováno  12. 11. 18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.