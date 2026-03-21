Zimní údržba silnic první třídy a dálnic ve Zlínském kraji je dražší než loni

Zimní údržba silnic první třídy a dálnic ve Zlínském kraji je letos dražší než v minulé sezoně. Od loňského listopadu do konce letošního února přišla téměř na 45,8 milionu korun. Za celou předchozí sezonu, tedy od listopadu 2024 do konce března 2025, stála zhruba 41,9 milionu korun. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Silničáři meziročně také spotřebovali výrazně více posypového materiálu, řekla ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Lucie Trubelíková.
Končící zima je podle silničářů z hlediska zajištění sjízdnosti silnic a dálnic v regionu náročnější než v předchozích letech. "Dlouhodobé mrazy a časté teplotní výkyvy způsobily také zvýšený výskyt výtluků. Již nyní je patrné, že se letošní zimní sezona řadí k náročnějším a finančně nákladnějším v porovnání s posledními lety," uvedla Trubelíková.
Od loňského listopadu do letošního února se při zimní údržbě hlavních silničních tahů a dálnic v kraji spotřebovalo 3835 tun soli, téměř 1,354 milionu litrů solanky a přes pět tun inertního materiálu, tedy kamenné drti a podobně. O rok dříve to bylo za celou zimní sezonu 2568 tun soli a přibližně 863.000 litrů solanky, inertní materiál tehdy nebylo nutné použít vůbec. "Ve srovnání s předchozí zimní sezonou jsme letos spotřebovali podstatně více posypového materiálu. Zásoby však vystačily, na zimu jsme byli připravení a měli dostatečné zásoby," řekla mluvčí.
O zimní údržbu 50 kilometrů dálnic D55 a D49 a 322 kilometrů silnic první třídy se ve Zlínském kraji starají Správy a údržby silnic Kroměřížska, Slovácka, Zlínska a Valašska s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. Podílí se na ní desítky pracovníků, především řidičů a dispečerů. K zimní údržbě využívají sypače, traktory s radlicemi, nakladače, sněhové frézy nebo šípové pluhy.