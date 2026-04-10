Zimní údržba silnic Zlínského kraje stála rekordních 195,8 milionu korun

Zimní údržba silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji stála ve skončené sezoně rekordních více než 195,8 milionu korun. O rok dříve přišla zhruba na 147 milionů korun. Vzhledem k počasí bylo meziročně třeba ošetřit více kilometrů krajských silnic posypem i za pomoci pluhů. Na výši nákladů se projevily také rostoucí ceny prací, sdělil dnes ČTK Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice nižších tříd v regionu stará.
Zákonem vymezené období zimní údržby začíná v listopadu a končí v březnu. "Užili jsme si v této sezoně zimního počasí v dostatečné míře. Přicházely dny, kdy vyjížděla téměř veškerá připravená technika a do zimní údržby se zapojovali pracovníci v maximálním počtu bezmála 300 osob," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Bez údržby zůstalo přes zimu v kraji 88,2 kilometru silnic druhé a třetí třídy s malým dopravním významem. Dalších 1684,6 kilometru se udržuje, z nich 926,8 kilometru solením a 757,8 kilometru posypem kamennou drtí. "Všechny udržované silniční úseky zůstaly sjízdné. Stálo nás to však poměrně hodně peněz. Obracíme se proto s žádostí na našeho zřizovatele, Zlínský kraj, aby náš letošní rozpočet o něco posílil, aby se nedostatek prostředků neprojevil na letní péči o silnice," doplnil Malý.
Ve skončené sezoně silničáři při zimní údržbě 88.171 kilometrů silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji využili pluhy. Posypem ošetřili 206.622 kilometrů. Spotřebovali při tom 6897 tun soli a 14.807 tun kamenné drti. O rok dříve silničáři pluhy udržovali 51.369 kilometrů krajských silnic, posypem ošetřili 143.112 kilometrů. Spotřebovali při tom 5947 tun soli a 11.805 tun kamenné drti.
Údaje o zimní údržbě silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji:
Období Náklady v milionech Kč Pluhování v kilometrech Posyp v kilometrech Spotřeba soli v tunách Spotřeba inertního materiálu v tunách
Zima 2024/2025 147,045 51.369 143.112 5947 11.805
Zima 2025/2026 195,828 88.171 206.622 6897 14.807
Desetiletý průměr 108.449 109.977 167.673 7401 14.910
Zdroj: ŘSZK