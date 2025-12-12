Zlínská zoo přivítala novou samici žirafy, pomůže obnovit chov ohroženého druhu

Autor: jar
  16:12aktualizováno  16:12
Zlínská zoo získala krásný vánoční dárek. Ze Safari Parku Dvůr Králové tento týden dorazila mladá samice žirafy Rothschildovy jménem Ema. Transport zvládla bez jakýchkoliv problémů, seznámení s novým prostředím i místními žirafami proběhlo úspěšně. Celou skupinu včetně Emy tak návštěvníci mohou každý den vidět i ve venkovním výběhu.

Desetiletá samice žirafy Rothschildovy přicestovala v úterý 9. prosince odpoledne. Speciální transportní přívěs před výběhem žiraf zapojili za traktor, který pak s přívěsem přijel až k samotnému pavilonu.

„Samozřejmě to vzbudilo zájem i u našich žiraf, takřka nehnutě vše z pavilonu pozorovaly. Ema vystoupila z transportního přívěsu záhy po jeho otevření a velmi klidně prošla až do pavilonu. Ihned se začala očichávat s ostatními žirafami,“ popsala příjezd nové žirafy chovatelka Kateřina Žatecká.

První den byla nová žirafa oddělena od samice Kamily a samce Zula, následující den chovatelé skupinu spojili. „Vše proběhlo velmi poklidně, všechny žirafy tak mohly společně vyjít i do venkovního výběhu,“ doplnila Žatecká.

Zlínská žirafí samička zatím nemá jméno, po porodu měřila 180 centimetrů

„K naší radosti samec Zulu od prvních momentů projevoval o Emu velký zájem, vkládáme do nich velké chovatelské naděje. Ema se jeví jako velmi perspektivní samice.“

Samice žirafy Rothschildovy Ema se narodila v dubnu 2015 v Safari Parku Dvůr Králové. Měří na výšku 4,5 metru, podle chovatelů je to opravdu krásná a mohutná samice. Její příjezd je pro zlínskou zoo významnou událostí, znamená totiž možnost obnovení chovu.

Dosud mohli návštěvníci zoo vidět samici Kamilu, kterou chovají od roku 1998 a která v současné době patří mezi nejstarší samice žirafy Rothschildovy v lidské péči, a sedmiletého samce Zulu, kterého získali z maďarské Zoo Sostó v roce 2021.

Ve Zlíně se narodilo už 14 žirafích mláďat

„Příjezdem Emy se tak opět můžeme zapojit do rozmnožování kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy,“ vyzdvihla získání nové samice hlavní zooložka Markéta Horská.

Zlínská zoo chová žirafy Rothschildovy od roku 1998, kdy byl dokončen pavilon žiraf v africké oblasti zahrady. Základem stáda a zlínského chovu se tenkrát stal samec Bataro a samice Kamila, skladba skupiny se v následujících letech různě měnila.

První mládě zoo přivítala v roce 2001, to poslední, samička Tara, se narodila v červenci 2016 samici Kamile. Za celou dobu chovu se ve Zlíně podařilo úspěšně odchovat 14 mláďat žiraf Rothschildových.

Zemřel oblíbený žirafí samec Bataro. Ve Zlíně zplodil třináct potomků

Žirafa Rothschildova, která žije pouze v Ugandě a na několika místech ve středozápadní Keni, spadá do vzácného poddruhu žirafy núbijské. Počet ve volné přírodě se odhaduje zhruba na 1 500 jedinců, poddruh je tak silně ohrožen vyhubením.

Hlavní problém představují pytláci a přeměna původního porostu na zemědělskou půdu, především na soukromé zemědělské farmy. Díky spolupráci ochranářských skupin a zoologických zahrad se daří držet jejich stavy v lidské péči na uspokojivém počtu.

Zlínská zoo získala krásný vánoční dárek. Ze Safari Parku Dvůr Králové tento týden dorazila mladá samice žirafy Rothschildovy jménem Ema. (prosinec 2025)
