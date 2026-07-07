Živý Zlín připravil na léto ve Zlíně koncerty, taneční večery i letní kino

Koncerty, taneční večery, letní kino i zábavu pro děti připravilo na léto ve Zlíně kulturní a kreativní centrum Živý Zlín, které je příspěvkovou organizací města. Centrem dění bude nádvoří zámku Zlín a přilehlý sad Svobody, sdělila dnes ČTK zástupkyně Živého Zlína Veronika Jurčová.
"Letní večery na zámku nabídnou sérii oblíbených letních večerů s míchanými drinky. Vyrazte na rande nebo jen tak s přáteli a nechte se unášet v rytmu flamenca, swingu nebo latino jazzu. Povedou vás profesionálové z Dance studia Starlight, nebo SalsaZlín," uvedla Jurčová. První akce se uskuteční 16. července.
Na nádvoří zámku bude také 30. července letní ko.Kino s živou hudbou. Promítat se bude groteska s Haroldem Lloydem O patro výš s koncertem a živým hudebním doprovodem Martina Kyšperského a Davida Dorůžky. "Filmové fanoušky potěší také dvě srpnové projekce ko.Kina: 19. srpna je na programu Rocky Horror Picture Show a 27. srpna doprovodí českou komediální novinku ze Strážnice Poberta i filmová delegace," uvedla Jurčová.
V sadu Svobody se budou konat Hudební neděle. Představí se kapely z regionu různých žánrů, zahrají JazzBook, Capela Obscura, FuO či Gaia. Vstup je zdarma. "S prázdninami se rozloučíme na nádvoří zámku 8. září koncertem britské bluesové formace Greg Coulson Band," uvedla Jurčová.
Dětem jsou určena čtyři odpoledne. Program bude zaměřený na chytré hry, zdraví i pohyb. "Na začátku září se dětský program přesune také na sídliště Jižní Svahy, kde ožije prostranství před kostelem Dnem malých hrdinů se složkami Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje," uvedla Jurčová.