Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:42aktualizováno  16:42
Po osmi letech má Zlínský kraj vítěze Zlatého Ámose. Titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová z prvního stupně Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně a navázala tak na chemikářku Lucii Bakalovou z holešovského Gymnázia Ladislava Jaroše, která vyhrála v roce 2018.
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla...

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. (březen 2026)

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele dnes získala Adéla Langerová ze...
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele dnes získala Adéla Langerová ze...
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele dnes získala Adéla Langerová ze...
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele dnes získala Adéla Langerová ze...
7 fotografií

Dětský Ámos, které uděluje dětská porota, putuje Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku. Ocenění dnes organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka.

Langerová převzala putovní korunu od loňského vítěze, kterým byl Lukáš Knaute ze Základní školy v Sezemicích na Pardubicku.

Finalisty ankety přijal odpoledne prezident Petr Pavel s manželkou Evou na Hradě. Prezident ve svém uvítání učitelům řekl, že se ho nedávno děti při jedné z návštěv v regionu ptaly, jaký předmět měl ve škole nejraději.

„Přemýšlel jsem, jestli to byl tělocvik, nebo přírodopis, ale pak jsem si vzpomněl - a to jsem jim také řekl - že to není o tom předmětu, ale o učiteli,“ podotkl Pavel. Vzpomněl na učitele chemie na střední škole, který i z pro něj neoblíbeného předmětu dokázal udělat příjemný.

Soutěžící museli zvládnout čtyři úkoly

Letos se uskutečnil 33. ročník soutěže, ve finálovém kole absolvovali učitelé a učitelky čtyři úkoly, ve kterých museli za jednu minutu vtipně představit sebe a školu, kde vyučují, či naučit publikum něco ze svého oboru. Třetí úkol byl pro kantory tajný, nakonec v něm soutěžící museli pantomimou napodobovat povolání a žáci z jejich škol jej hádali. Poslední úkol byl časově nejdelší, úkolem bylo připravit a předvést společnou scénku se žáky.

Účastníky finále v sále podporovaly stovky dětí pokřiky a transparenty a hlasitě zněly i bubny či vuvuzely. „Celý Zlín podpoří Áďu z Podhoří,“ připomnělo jedno z hesel zlínskou místní část, kde letošní vítězka Zlatého Ámose vyučuje.

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. (březen 2026)
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele dnes získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. V Praze ji podporovali kolegové i žáci. (březen 2026)
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele dnes získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. V Praze ji podporovali kolegové i žáci. (březen 2026)
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele dnes získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. V Praze ji podporovali kolegové i žáci. (březen 2026)
7 fotografií

„Je to absolutně nepopsatelný pocit (získat ocenění). Řekla bych, že každý učitel zažívá ten pocit radosti, když učí s láskou a když učí ty děti milovat, objevovat svět, růst,“ řekla Langerová po převzetí ocenění.

„Moje vyučování je speciální v tom, že nejen já učím děti, ale děti učí mě. Máme takový vzájemný vztah, který není jen o učení, ale i o poslouchání těch dětských příběhů, snažit se naslouchat a adekvátně se k tomu stavět,“ dodala ke svému způsobu výuky.

Do letošního ročníku soutěže žáci nominovali 78 pedagogů, což bylo o 15 více než loni. Z nich si v semifinále nejlépe vedli Langerová, Úbl, Holub, dále Petr Pokorný z pražského Gymnázia Jana Patočky, Adéla Svobodová ze Základní a Mateřské školy Úprkova z Hradce Králové a Pavel Žák ze Střední školy technické a ekonomické v Brně.

Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose se bude konat v sobotu na galavečeru ankety a Kantorském bále v prostorách hotelu Ambassador-Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze.

Loni získal titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele Lukáš Knaute ze ZŠ Semice, zároveň dostal i ocenění Dětský Ámos, které uděluje dětská porota. Ámosem ČT edu, který se loni uděloval, se stala Lucie Zyková ze SŠ technické a ekonomické v Brně. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování získala Klára Goišová ze ZŠ v Mikulově.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

27. března 2026  16:12,  aktualizováno  17:20

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

27. března 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

27. března 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

27. března 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

27. března 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla...

Po osmi letech má Zlínský kraj vítěze Zlatého Ámose. Titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová z prvního stupně Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně a navázala...

27. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

27. března 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

27. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

27. března 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

27. března 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.