Zlín 21 vyzval hnutí STAN, aby jednalo o koalici se silným mandátem

Zlínské hnutí Zlín 21 vyzvalo hnutí STAN, aby směřovalo společná jednání ke vzniku koalice pro změnu se skutečně silným mandátem. Zlín 21 to uvedl v prohlášení, které v noci na dnešek zaslal ČTK. Zlín 21 se STAN a trojblokem ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti vyjednávají o koalici. STAN však preferuje spíše užší koalici pouze s trojblokem, která by však měla nejtěsnější možnou většinu 21 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy. Trojblok a Zlín 21 chtějí širší koalici všech subjektů, která by měla 29 hlasů. Lídryně STAN Věra Stojar dnes ČTK řekla, že jednání stále nejsou u konce, protože trojblok s variantou užší koalice nesouhlasí.
Hnutí Zlín 21 a STAN, která byla obě v končícím volebním období v opozici a ve volbách získala druhý a třetí nejvyšší počet mandátů po vítězném hnutí ANO, spolu po volbách jednala dvakrát, naposledy v neděli. "Na nedělním jednání s lokálním vedením hnutí STAN jsme se dohodli, že si na dalším společném setkání vzájemně představíme konkrétní návrhy na změny v řízení a fungování radnice. O to více nás překvapily informace z médií po následné schůzce STANu s Trojblokem, podle kterých STAN preferuje takzvanou malou koalici bez účasti Zlína 21," uvedl Zlín 21.
"Ještě minulý týden STAN vyzýval ke vzniku široké koalice bez ANO. Co se tedy změnilo, že dnes preferuje koalici bez Zlína 21? Tomuto posunu úplně nerozumíme, zvláště v kontextu toho, že jsme od hnutí STAN již dříve obdrželi nabídku na post primátora a dvě až tři místa v městské radě, což by odpovídalo našemu volebnímu výsledku a počtu získaných mandátů,“ uvedl Čestmír Vančura, lídr hnutí Zlín 21, které ve volbách získalo osm mandátů, tedy o jeden méně než STAN a o dva méně než ANO. "I přesto naše pozvání pro hnutí STAN na středeční podvečer platí. Rádi se setkáme na společném programu a projednáme konkrétní představy o směřování Zlína, jak jsme se dohodli," uvedl Vančura.
Stojar dnes ČTK potvrdila, že Zlín 21 od nich dostal nabídku na pozici primátora, bylo to však ve fázi neoficiálního jednání a za odlišných okolností. "Vznikem trojbloku se situace výrazně změnila. Naším cílem přitom od začátku bylo dosáhnout změny a respektovat vůli voličů. V současnosti se přikláníme spíše k užší koalici, mimo jiné i s ohledem na dosavadní průběh komunikace se Zlínem 21. Tento postoj jsme jim otevřeně sdělili již při nedělním jednání, kde jsme zároveň dostali odpovědi na naše otázky," uvedla Stojar.
Jednání však podle ní nejsou u konce, protože trojblok s variantou užší koalice nesouhlasí. "I proto považujeme veřejné výzvy v této fázi za poněkud předčasné. Věříme, že se podaří najít řešení přijatelné pro všechny zúčastněné," uvedla Stojar. Dnes by měl Zlín 21 jednat s trojblokem, ve středu se STAN. Na čtvrtek je naplánovaná schůzka STAN a trojbloku.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. Vítězné hnutí ANO, jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, je zatím stále mimo koaliční vyjednávání.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.