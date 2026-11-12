Způsob zástavby vychází z urbanistické studie, která vzešla ze soutěže. Výhrady k ní mají někteří obyvatelé sousední Bartošovy čtvrti, kteří se sdružili do spolku Naše Bartoška. To podalo v září odvolání a teď ho doplnilo o podklady, které požadoval zlínský krajský úřad.
„Naší snahou je, aby krajský úřad shodil územní rozhodnutí ze stolu a připravilo se nové, včetně územní studie. Chceme, aby celé zemí vypadalo jinak,“ shrnul předseda sdružení Jan Suchý.
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Spolek požaduje, ať příjezdová cesta nevede mezi novými domy, ale vedle zástavby. Má také obavu, že je po výstavbě může ohrožovat spodní voda. Navrhují, aby byl jeden dům ze zástavby odebraný a o ustoupené patro se navýšily ostatní. Prostor považuje za maximálně vytěžený.
„Od roku 2022 říkáme to samé, ale město se nevypořádalo s žádnou naší připomínku a pořád prosazovalo totéž,“ tvrdí Suchý.
Spolek je ochotný jít k soudu
Končící primátor Jiří Korec z ANO řekl, že odvoláním proti územnímu rozhodnutí není překvapený. Vedení města loni i kvůli připomínkám lidí zorganizovalo v Bartošově čtvrti veřejné projednání záměru, na němž byl i primátor.
„Spolek se pak najednou rozhýbal, ačkoliv s námi měl průběžně komunikovat předešlé roky. Chtěl záměr najednou změnit i se zapracovanými připomínkami. Říkali jsme, že už jsme v takové fázi přípravy, že by to znamenalo zásadní přepracování projektu,“ reagoval Korec. „Umožnili jsme ale investorovi, aby připomínky spolku promítnul do svého projektu. Jestli to udělá, je na něm,“ naznačil.
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Firma Fastav situaci aktuálně nechce komentovat. Suchý považuje možnost změny projektu ze strany investora za alibismus města. „Je to jen na jejich vůli, jestli se s námi budou chtít sejít. Nemají k tomu ale sebemenší důvod. Město navíc musí říci, že se změnami souhlasí,“ poznamenal Suchý.
Současně řekl, že je spolek ochoten jít až k soudu, aby dosáhl svého. „Projekt nesplňuje základní parametry, které by měl splňovat,“ je přesvědčený Suchý.
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Zlín chce budovat nové bytové domy, lidé z okolí mají k výstavbě výhrady
V jedenácti domech má být dohromady kolem 250 bytů. Město chce, aby v lokalitě Boněcký rybník vznikla nová rezidence, která naváže na Bartošovu čtvrť. Mělo by jít o jedno z nejkvalitnějších bydlení ve Zlíně, s vysokou urbanistickou i architektonickou kvalitou. Současně nebude nejlevnější.
„Stavba by mohla být zahájena za přibližně dva roky v návaznosti na vydání stavebního povolení. Stavět se bude po etapách zhruba dalších pět let,“ odhadla na konci srpna Eva Kvasničková ze společnosti Fastav.